Stratégie nationale d'achats d'aliments québécois - PLUS DE 325 000 $ AFIN D'ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DES ALIMENTS QUÉBÉCOIS DANS NOS ÉCOLES





QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale d'achats d'aliments québécois (SNAAQ), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en partenariat avec M361, annonce un soutien financier de 326 173 $ à 22 écoles additionnelles pour cette deuxième édition. M361 a lancé un appel de projets cet hiver au moyen de son initiative 100°. L'objectif consistait à stimuler l'accès et l'approvisionnement d'aliments québécois qui favorisent une alimentation saine, locale et durable dans les établissements scolaires publics. Cet appel de projets a ainsi permis de retenir les projets de 22 écoles additionnelles, ce qui porte le nombre total d'écoles soutenues à 56 grâce au partenariat avec M361.

Grâce au soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), à l'accompagnement de l'organisme Équiterre pour soutenir l'implantation de projets et à la reconnaissance d'Aliments du Québec au menu, les écoles seront bien équipées pour réaliser leurs ambitions alimentaires. Seulement grâce au dernier appel de projets, ce sont 11 372 jeunes qui pourront bénéficier de choix santé et sains, que ce soit au moyen d'un bar à salade ou d'ateliers de cuisine.

Ce partenariat s'inscrit dans la SNAAQ du gouvernement du Québec, qui a comme objectif que l'ensemble des institutions publiques québécoises visées se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois d'ici l'année 2025 et que 85 % d'entre elles le fassent d'ici l'année 2023. Plus de 45 % des institutions des réseaux de l'éducation, de l'enseignement et de la santé et des services sociaux, soit 630 institutions sur les 1382 de ces réseaux, étaient dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois au 31 mars 2022.

Le financement du partenariat avec M361 provient de l'enveloppe consacrée au MAPAQ dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé.

Citations

«?L'achat local représente une solution concrète au développement économique du Québec, alors nous avons fait de l'achat d'aliments québécois dans les institutions scolaires une priorité. Ces efforts s'inscrivent également dans la réalisation de l'autonomie alimentaire durable du Québec. Grâce au partenariat avec M361, ce sont 56 établissements scolaires primaires et secondaires au total qui se verront soutenus dans la réalisation de projets qui favorisent l'achat d'aliments québécois. Les institutions publiques qui se sont dotées d'une cible sont fières de répondre présentes à cette priorité, qui s'inscrit dans l'autonomie alimentaire du Québec. C'est un pas important pour se mettre en mouvement et arriver à augmenter les volumes d'approvisionnement en aliments québécois. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Mettre de l'avant des aliments québécois dans nos écoles est sans contredit une ambition nécessaire. Familiariser nos élèves avec la consommation de produits locaux et sains est un pas vers un Québec en santé et en harmonie avec les objectifs d'autonomie alimentaire durable, soutenus par notre gouvernement. Cela aura un impact majeur sur l'aide alimentaire aussi. Plusieurs facteurs contribuent à la réussite éducative et, parmi ceux-ci, il y a l'alimentation. Les bienfaits d'une saine alimentation pour un bon rendement scolaire ne sont plus à démontrer, et l'annonce du jour est une excellente nouvelle en ce sens. »

M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Avec l'annonce des projets retenus, nous allons épauler et faire rayonner les écoles qui s'investissent et qui déploient efforts et temps afin de mettre en oeuvre des méthodes innovantes pour accroître l'apport en aliments locaux et ainsi encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. »

M. Frédéric Therrien, directeur de l'initiative 100° chez M361

Faits saillants

Pour réaliser les objectifs de la SNAAQ, plusieurs actions ont été mises en place, dont :

la mise en ligne du Répertoire des aliments québécois, qui facilite le repérage des aliments québécois par les institutions publiques;

un partenariat avec M361 - anciennement Québec en forme - afin d'accompagner des établissements scolaires de niveaux primaire et secondaire dans la réalisation de projets qui favorisent la présence d'aliments québécois dans leurs services alimentaires;

un mandat particulier donné à Aliments du Québec afin d'augmenter l'adhésion au volet institutionnel du programme de reconnaissance d'Aliments du Québec au menu;

un partenariat avec le Regroupement des tables de concertation bioalimentaires du Québec, qui visera à rapprocher l'offre bioalimentaire québécoise des besoins des institutions publiques;

un partenariat avec CINTECH pour l'accompagnement des entreprises bioalimentaires dans l'adaptation de leurs produits afin de répondre aux besoins du milieu institutionnel.

Liens connexes

À propos de 100°

Réunie autour de valeurs d'entraide et de partage, 100° rassemble des personnes engagées et mobilisées qui travaillent à transformer les collectivités québécoises pour les rendre plus favorables à la santé humaine et environnementale.

ANNEXE

Les projets retenus

École secondaire de Donnacona - Produits DÉLICES du bar à salade

- Produits DÉLICES du bar à salade Institut Uauitshitun de Nutashkuan - Le Nitassinan dans ton assiette!

École primaire LaRocque de Sherbrooke - UN FERMIER À MA RÉCRÉ!

- À MA RÉCRÉ! École Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Adrien - Les repas solidaires et locaux du St-Vrac

de - Les repas solidaires et locaux du St-Vrac École primaire de Farnham - Bien manger pour le futur

- Bien manger pour le futur École Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne -des-Monts - De la salade pour tous

-des-Monts - De la salade pour tous École de l'Escabelle de Cap-Chat - Bonification de notre bar à salade/chaud

- Bonification de notre bar à salade/chaud École primaire Saint-Coeur-de- Marie de Saint-Damien - Écolimentaire

- Écolimentaire Les écoles primaires de Saint-Calixte - À la soupe!

- À la soupe! École secondaire Thérèse- Martin de Joliette - Le Bistro Émotif 2.0

- Le Bistro Émotif 2.0 École Belle-Vallée de Sainte-Ursule - Apprendre par le plaisir de cuisiner!

- Apprendre par le plaisir de cuisiner! École Chavigny de Trois-Rivières - Pour des aliments québécois dans notre école

École de la Haute-Ville de Granby - Éduquer : du potager à la table

- Éduquer : du potager à la table École Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire - Comptoir à salade

École Saint-Romuald de Farnham - Je me cuisine un avenir...

de - Je me cuisine un avenir... École secondaire La Passerelle de Montréal - AgriRoule : quand la salade roule VERT vous!

École Louis-Dupire de Montréal - La cantine de la différence

École Dalbé- Viau de Lachine - Cuisiner les fruits et légumes locaux

- Cuisiner les fruits et légumes locaux École Curé-Hébert d'Hébertville - La cuisine locale dans l'air de Curé-Hébert!

École secondaire des Grandes-Rivières de Dolbeau-Mistassini - Le bar des découvertes

- Le bar des découvertes École Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon - Des aliments frais, sains et québécois à l'école

- Des aliments frais, sains et québécois à l'école École Antoine-De-Saint-Exupéry de Saguenay - Le Lab -École/ambassadeur zone boréale

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 15:02 et diffusé par :