Le gouvernement du Canada annonce la création du nouveau Comité consultatif sur la nature pour donner le coup d'envoi à la Semaine canadienne de l'environnement





OTTAWA, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - La santé, le bien-être et la sécurité économique des Canadiens dépendent d'un écosystème sain capable de subvenir aux besoins d'une riche biodiversité. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada fait des investissements sans précédent pour soutenir la conservation des terres et des eaux d'un océan à l'autre. Un grand nombre d'espèces ainsi que de milieux et systèmes naturels précieux sont menacés par l'activité humaine. Et la perte de biodiversité affecte tout le monde.

Pour donner le coup d'envoi à la Semaine canadienne de l'environnement, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la création du nouveau Comité consultatif sur la nature. Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein à l'appauvrissement de la biodiversité au Canada et à renverser la vapeur d'ici 2030 et à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050. Le Comité consultatif sur la nature est un groupe d'experts de divers horizons qui fourniront des avis et des recommandations stratégiques au ministère et au ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sujet de la conservation de la biodiversité et de l'utilisation durable des terres et des ressources.

Ce comité contribuera à certains des dossiers les plus urgents du Ministère, notamment en soutenant l'élaboration de la stratégie canadienne sur la biodiversité pour l'après-2020, en contribuant à l'atteinte des cibles de conservation par zone, comme la conservation de 25 p. 100 de la superficie terrestre et océanique au Canada d'ici 2025 et de 30 p. 100 de ces superficies d'ici 2030, et en appuyant les initiatives de gestion des espèces sauvages et des espèces en péril. Il fournira également des solutions et des idées novatrices sur les programmes, les politiques opérationnelles, les lignes directrices et les approches réglementaires afin d'améliorer la situation de la biodiversité au Canada.

Grâce à la collaboration et à la mobilisation franches de tous les secteurs et de tous les ordres de gouvernement, en misant tout particulièrement sur le leadership et le savoir autochtones, le gouvernement du Canada agit dès maintenant pour changer l'avenir.

Citations

« Les Canadiens sont des passionnés de nature et ils veulent protéger les espèces sauvages emblématiques canadiennes. Nous avons fait des investissements, et nous profitons maintenant des connaissances acquises, pour restaurer notre relation avec la nature. En élaborant des solutions adaptées aux diverses réalités des Canadiens partout au Canada, nous protégerons nos terres, notre air et nos eaux pour les générations à venir. Il me tarde de travailler avec le Comité consultatif sur la nature afin de trouver des idées novatrices, créatives et efficaces pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité et favoriser son rétablissement, et de continuer de travailler avec tous les partenaires à sa conservation et à son utilisation durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Faits en bref

Le monde est aux prises avec une crise sans précédent qui touche la biodiversité, alors que plus d'un million d'espèces sont menacées de disparition sur la planète et que 640 espèces sont en péril au Canada .

. Le gouvernement du Canada a grandement investi pour entamer la transition vers un avenir plus sain et plus vert et une économie plus résiliente. Il a notamment fait les investissements suivants :

a grandement investi pour entamer la transition vers un avenir plus sain et plus vert et une économie plus résiliente. Il a notamment fait les investissements suivants : 2,3 milliards de dollars sur cinq ans dans le budget de 2021 pour soutenir la conservation du quart de la superficie terrestre et océanique au Canada d'ici 2025;

d'ici 2025;

55,1 millions de dollars dans le budget de 2022 pour la création d'un fonds de la nature pour la protection des forêts anciennes, afin de faire avancer les négociations au sujet d'un accord sur la nature entre le Canada et la Colombie-Britannique;

et la Colombie-Britannique;

près de cinq milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) pour établir le Fonds pour des solutions climatiques naturelles afin de bâtir une économie plus résiliente et un avenir plus sain et plus vert. Ce fonds soutiendra notamment les activités suivantes :



l'engagement de planter deux milliards d'arbres, dirigé par Ressources naturelles Canada (3,19 milliards de dollars);

(3,19 milliards de dollars);



le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature, dirigé par Environnement et Changement climatique Canada (631 millions de dollars annoncés en 2020, et un montant supplémentaire de 780 millions de dollars dans le budget de 2022);

(631 millions de dollars annoncés en 2020, et un montant supplémentaire de 780 millions de dollars dans le budget de 2022);



le programme Solutions agricoles pour le climat, dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (185 millions de dollars).

