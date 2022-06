infiniDome et C-Astral présenteront à Eurosatory des véhicules aériens sans pilote à voilure fixe équipés d'une résilience GPS disruptive





infiniDome est un leader dans l'approvisionnement de premier plan de solutions de protection et de résilience pour navigation par GPS. C-Astral est un leader dans l'industrie des véhicules aériens sans pilote (VASP) à ailes fixes . Ceux-ci présenteront leurs technologies au salon Eurosatory, la plus importante des expositions internationales,qui consacré à la sécurité et à la défense en Europe. C-Astral a intégré la technologie GPSdome d'infiniDome, qui protège ses VASP des attaques de brouillage, ajoutant de la protection dans les environnements problématiques pour la réception des signaux GPS.

InfiniDome développe des solutions de protection et de support pour navigation par GPS, adaptées pour défendre les VASP et les véhicules des attaques de brouillage. GPSdome d'infiniDome est un petit dispositif de post-transformation (74x47x25 mm, 150 g) compatible avec n'importe quel système basé sur un système de positionnement par satellites, adapté aux drones de classe 1 à 3. Une fois le système aisément installé, il utilise un algorithme antibrouillage pour atténuer le signal de brouillage venant de la pisition de l'attaquant, permettant de poursuivre la navigation et l'utilisation dans les environnements difficiles à la réception de signaux GPS. « Nous considérons C-Astral comme l'un des plus importants développeurs de VASP à ailes fixes au monde aujourd'hui, offrant un design incroyable et une autonomie de vol record. Dorénavant équipées de notre GPSdome, les plateformes C-Astral bénéficient d'un avantage concurrentiel en matière de résilience, rendant ses systèmes encore plus robustes pour ses clients et leurs missions », a déclaré Omer Sharar, PDG d'infiniDome.

C-ASTRAL Aerospace est un leader mondial jouissant d'une réputation établie dans le domaine de la fabrication et des services pour les systèmes d'aéronef sans équipage (SASE) à ailes fixes spécialisés de petites tailles. En plus de l'intégration de systèmes, la société a développé des systèmes avioniques et de communication maillée exclusifs, sécurisés et adaptables, ainsi que la possibilité d'intégrer ses systèmes dans les solutions C4ISR et de gestion du trafic aérien sans pilote. La clientèle de C-ASTRAL Aerospace est diversifiée, composée d'opérateurs de SASE commerciaux, de réseaux institutionnels plus importants, d'utilisateurs scientifiques et d'entités gouvernementales dans plus de 70 pays, et la société possède une vaste expérience avec les intégrations pour l'OTAN et compatibles avec les critères de l'OTAN.

C-Astral a intégré GPSdome dans son aéronef à décollage et atterrissage verticaux à propulsion électrique SQA. La technologie GPSdome combine des configurations avec deux antennes omnidirectionnelles et s'intègre sans difficulté dans le système de positionnement par satellites des VASP de C-Astral, éliminant par filtration toute interférence RF. « Le système infiniDome nous aide vraiment, et surtout nos clients, à atténuer les problèmes de brouillage que nous observons dans les environnements électromagnétiques contemporains complexes », a affirmé Marko Peljhan, cofondateur de C-Astral.

infiniDome et C-Astral présenteront leur technologie au salon Eurosatory le 13 juin à Paris, en France. Eurosatory est la plus importante des expositions internationales, consacrée à la sécurité et à la défense en Europe, présentant des solutions de défense terrestre, aérienne et maritime, et mettant l'accent sur la sécurité civile et nationale.

infiniDome sera dans le ?Eurosatory Lab' situé dans le hall 5A. C-Astral sera sur le stand J-138 dans le hall 6.

