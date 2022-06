Enseignement supérieur en Outaouais - Des investissements majeurs en infrastructures et plusieurs nouveaux programmes pour l'UQO et le Cégep de l'Outaouais





GATINEAU, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a procédé aujourd'hui à deux annonces importantes pour l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et pour le Cégep de l'Outaouais, en compagnie du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, du député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, et du député de Gatineau, M. Robert Bussière.

Un nouveau programme et un campus unifié pour l'UQO

Les ministres ont confirmé aujourd'hui que le montage financier est complété pour le projet de campus unifié de l'Université du Québec en Outaouais (UQO), et ce, grâce à de nouvelles sommes issues du Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI). Le projet pourra ainsi suivre son cours une fois le dossier d'opportunité complété et approuvé par le gouvernement. En investissant de la sorte, le gouvernement renouvelle l'importance de l'enseignement supérieur pour le développement de notre société et assure ainsi une plus grande accessibilité aux études supérieures pour la région de l'Outaouais.

Concrètement, ce projet vise une rationalisation des espaces et un rapatriement, sur le même site, des activités de l'UQO pour permettre à celle-ci de mieux servir sa clientèle, impliquant de ce fait la libération du pavillon Lucien-Brault.

Plus précisément, les objectifs du projet sont les suivants :

permettre l'ajout de nouveaux programmes;

créer un environnement d'innovation sous le signe de l'interdisciplinarité, de la synergie d'expertises, de la recherche-action, du transfert des connaissances et du développement durable;

accueillir un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants et créer une vie étudiante plus dynamique;

intensifier l'effet de la présence de l'UQO à Gatineau par la création d'un quartier universitaire où se côtoieront quelque 6 000 personnes au quotidien.

L'octroi du programme de baccalauréat en droit a également été confirmé.

De nouveaux programmes d'études au Cégep de l'Outaouais

Afin de permettre à plus d'étudiants d'intégrer des programmes d'études menant à des professions en demande dans leur région, Mme McCann et M. Lacombe ont aussi annoncé que le Cégep de l'Outaouais pourra désormais offrir les programmes d'études Techniques de travail social, Technologie de radiodiagnostic et Techniques de gestion et d'intervention en loisir.

Deux de ces nouvelles autorisations sont issues d'un appel d'intérêt ciblé publié en novembre 2021. Au Cégep de l'Outaouais, l'implantation de ces nouvelles formations devraient permettre d'accueillir 210 étudiants au total dans les programmes concernés. Le Cégep sera autorisé à offrir ces programmes à partir de la rentrée scolaire de 2022.

Quant aux espaces nécessaires à l'implantation de ces nouveaux programmes, la ministre a assorti cette annonce d'un soutien financier de près de 3 millions de dollars pour la phase de planification des solutions immobilières aux campus Gabrielle-Roy et Félix-Leclerc.

Citations :

« Je suis certaine que beaucoup de personnes sont enchantées de ces annonces aujourd'hui, puisque le projet de l'UQO était fort attendu par bon nombre d'usagers et d'employés de l'université, et que les nouveaux programmes dans les deux établissements susciteront beaucoup d'intérêt. Tout cela contribuera à créer une vie étudiante encore plus dynamique dans la région et, surtout, permettra aux établissements concernés d'augmenter leur attractivité. On le sait, le taux de rétention dans la ville ou la région dans laquelle les étudiants complètent leur formation est important. C'est toute la population locale et régionale qui en profitera, et ce, dans divers secteurs. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« En tant que ministre responsable de la région de l'Outaouais, je reconnais l'importance de l'Université du Québec en Outaouais et du Cégep de l'Outaouais pour notre région. Malheureusement, les gouvernements précédents ont été absents trop longtemps pour les appuyer et les conséquences de leur inaction pèsent lourd aujourd'hui sur le développement de ces établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, notre gouvernement envoie un message fort au Cégep et à l'UQO : nous avons été à vos côtés et nous le resterons dans l'avenir. Nous continuerons d'améliorer l'offre de programmes afin d'être fiers de notre région et de nos établissements d'enseignement, et afin de conserver nos étudiants, ici, chez nous, en Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« L'accès à des établissements d'enseignement supérieur de qualité, modernes, avec des formations intéressantes et pertinentes, fait partie des attraits importants pour une communauté. Je suis très heureux de savoir que notre région pourra compter sur le dynamisme renouvelé de l'UQO et du Cégep de l'Outaouais pour répondre aux besoins des étudiants. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet ainsi qu'à souligner leur vision pour notre région. Le projet de campus unifié de l'Université du Québec en Outaouais et l'ajout de nouveaux programmes d'études au Cégep de l'Outaouais contribueront à la poursuite de notre développement socioéconomique, car l'éducation en est la pierre angulaire et doit occuper la première place parmi nos choix collectifs. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« L'annonce officielle du montage financier entièrement complété pour la réalisation de notre campus unifié à Gatineau est une excellente nouvelle, puisque nous avons maintenant l'assurance que ce projet d'envergure va se concrétiser. Par ailleurs, l'ouverture prochaine de notre nouveau programme en droit marque un moment historique pour la région, puisque le droit civil sera enfin offert en Outaouais. Les annonces d'aujourd'hui auront donc un impact majeur, et ce, tant pour l'UQO et le Cégep de l'Outaouais que pour la Ville de Gatineau et la population de l'Outaouais et du Québec. Tous ces projets de développement sont autant de pas dans la bonne direction et démontrent la volonté de nos élus et du ministère de l'Enseignement supérieur d'effectuer ce rattrapage souhaité et essentiel au développement de notre université et à l'enrichissement de l'expérience étudiante des générations futures. »

Murielle Laberge, rectrice de l'UQO

Ces investissements nous offrent un soutien supplémentaire important dans nos efforts de rétention des étudiantes et étudiants en Outaouais afin qu'ils se forment, travaillent, vivent dans leur région et contribuent au développement socio-économique et à la vitalité de leur communauté. L'ajout de ces trois programmes viendra assurément accroître notre expertise déjà reconnue, particulièrement dans les domaines de la santé et des services sociaux, en s'ajoutant aux huit programmes d'études et aux deux cliniques dont nous disposons déjà.

Steve Brabant, directeur général du Cégep de l'Outaouais

Faits saillants :

Campus unifié de l'UQO : la Société québécoise des infrastructures est actuellement à l'étape de l'élaboration du dossier d'opportunité, qui devrait être complété et soumis pour passage au dossier d'affaires à l'hiver 2023.

Le Cégep de l'Outaouais est autorisé à offrir trois nouveaux programmes, soit Techniques de travail social, Technologie de radiodiagnostic et Techniques de gestion et d'intervention en loisir, et peut lancer les travaux nécessaires à son agrandissement pour les accueillir.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur l'Université du Québec en Outaouais : https://uqo.ca/

Pour plus de détails sur le Cégep de l'Outaouais : https://cegepoutaouais.qc.ca/

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 14:11 et diffusé par :