Le PDG de Postes Canada fera part de ses plans pour offrir un service postal plus écoresponsable à la population canadienne





OTTAWA, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse qui aura lieu à Ottawa le jeudi 9 juin, Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada, parlera des engagements de l'entreprise à l'égard de l'environnement et du climat, notamment des plans pour son parc de 14 000 véhicules.

Accompagné de Cheryl Hodder, chef des Affaires juridiques et du développement durable, de Joey Duguay, directeur général des Opérations de la région du Québec, et d'autres représentants de Postes Canada, M. Ettinger parlera de développement durable, des objectifs de carboneutralité de Postes Canada et des manières de répondre aux besoins et aux attentes des Canadiennes et des Canadiens.

Des véhicules à faibles émissions et à zéro émissions seront sur place, dont un qui fera partie d'un projet pilote à Ottawa.

QUAND :

Jeudi 9 juin à 11 h

OÙ :

À l'extérieur du poste de facteurs de Colonnade

19, chemin Colonnade à Nepean

STATIONNEMENT :

Utilisez le stationnement est du parc Nepean Creek (en face du 60, chemin Colonnade. Des navettes circuleront régulièrement entre le stationnement et le site de l'événement.

