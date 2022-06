Cintas Canada ouvre le vote pour le concours des Meilleures toilettes du Canada, édition 2022





Cintas Canada, Ltée invite le public à voter pour ses toilettes préférées dans le cadre de l'édition 2022 du concours des Meilleures toilettes du Canada. Le public peut voter plusieurs fois à partir de maintenant et jusqu'au 8 juillet 2022 à l'adresse bestrestroom.com/cafrench. Le gagnant recevra des services aux établissements de Cintas pour une valeur de 2 500 $ pour l'aider à entretenir ses toilettes primées.

Le concours des Meilleures toilettes du Canada distingue des entreprises qui ont investi dans la construction et l'entretien de salles de toilettes exceptionnelles. « Nous sommes fiers de rendre hommage aux efforts de ces cinq finalistes qui ont investi dans des toilettes propres et mémorables », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing de Cintas Canada. « Le public peut manifester son soutien à ces entreprises en votant dans le cadre du concours. »

Les candidats de cette année ont été jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de design originaux. Voici les cinq finalistes :

Majesty and Friends (Edmonton, Alberta) : La devise de Majesty and Friends étant « FUN, FUN, FUN (Du plaisir, du plaisir, rien que du plaisir) », leurs toilettes se devaient de diffuser de bonnes vibrations. La vivacité de sa fresque tire son inspiration de la gourmandise la plus séduisante sur Terre : la crème glacée. Le plancher est l'oeuvre d'Atra Flooring de Liverpool et les paillettes sont un produit d'Urban Walls. Leur bâtiment sur la place Manchester est le principal point d'intérêt pour Instagram à Edmonton. Du papier toilette rose et une brosse couleur cerise? Oui, sans hésitation! Avec des paillettes!



Petro-Canada de Niton Junction (Niton Junction, Alberta) : Les toilettes de Petro-Canada à Niton Junction sont propres et bien approvisionnées. Au sein de ce charmant établissement, vous trouverez des lavabos entièrement sans contact et des luminaires de cristal qui confèrent une impression d'élégance et de détente. Les cabines des toilettes sont entièrement closes, et chacune est décorée d'un carrelage mural différent, du sol au plafond, et de luminaires modernes.



Zoo de Toronto - Toilettes de la Forêt pluviale africaine (Toronto, ON) : Le Zoo de Toronto participe à nouveau au concours dans l'espoir de s'asseoir sur le trône et de poursuivre sa mission de rassembler personnes, animaux et science de la protection dans un combat contre l'extinction des espèces. Les nouvelles toilettes du pavillon de la Forêt pluviale africaine du Zoo de Toronto transportent les visiteurs sous la canopée feuillue de la Forêt pluviale africaine, où vit le gorille des plaines occidentales. Les poignées de porte s'inspirent du régime alimentaire feuillu du gorille et l'éclairage au plafond s'immisce à travers une voûte de feuillages en acrylique pour planter le décor et éclairer les cabines à finition en bois au-dessous. Chaque unité de lavage des mains tout-en-un est de conception unique qui rappelle la conservation et la technologie, et comprend un robinet mains libres, un distributeur de savon et un sèche-mains; et ce n'est là que l'une des fonctionnalités d'accessibilité de cette installation. Des peintures murales de paysages hautes en couleur, une mosaïque sur le thème des serpents et le design unique du plancher tirent leur inspiration des forêts tropicales d'Afrique et sont mis en valeur par des détails délicats comme des accents brillants, évocateurs de l'humidité de la région, et la silhouette emblématique du gorille représentée dans les isoloirs rapproche les clients de la nature. Les concepteurs espéraient ainsi faire apprécier notre univers naturel, offrir une excellente expérience aux visiteurs et leur donner l'envie de réaliser la vision du Zoo d'un monde où la faune et les espaces sauvages prospèrent.



Versante Hotel (Richmond, C.-B.) : Situé à Richmond, le Versante est un hôtel doté de boutiques de luxe qui offre une salle de toilettes spectaculaire. Parées d'accessoires dorés, les toilettes unisexes comprennent des cabines privées, entièrement closes derrière des portes noires et brillantes. Les murs sont recouverts de carreaux de marbre noir. Des lanternes chinoises aux couleurs vives sont suspendues au-dessus de lavabos à piédestal en céramique pourvus de robinets dorés. Par conception, la vaste salle de toilettes ovale vise à offrir aux invités un clin d'oeil Instagram impressionnant.



Rollick Co. (Black Diamond, Alberta) : Ces toilettes ont été créées dans l'idée d'en faire la « meilleure pièce » de ce magasin local de planches à roulettes, vélos et articles de pêche, avec l'intention d'en faire un sujet de conversation et un endroit idéal pour prendre un égoportrait. Peint du sol au plafond par un artiste local créateur de graffitis et de tatouages, Garrett Eagles, le graffiti haut en couleur rend hommage à la culture de la planche à roulettes, en harmonie avec le lieu et les offres de la boutique. Une grenouille qui s'élance de la rampe de planche à roulettes, un poisson qui a des jambes et fait du vélo, un yéti dressé sur une planche à pagaie, un OVNI, un gros ver de terre (appât de pêche) et un trou de pêche sur la glace, peints à même le sol, complètent le décor. Un grand miroir doré de style ancien occupe un espace prédominant sur un mur et une étagère en bois XOXO sert de réserve de papier toilette. Ces toilettes sont une surprise distrayante et un plaisir pour les yeux de tous ceux qui passent au magasin en quête de réglage de leur vélo, de conseils sur des lieux de randonnée ou de pêche, ou de location d'un vélo électrique ou d'une planche à pagaie.

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes du Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Christina Alvarez par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada, Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l'apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. La société a également créé le programme Propreté totaleMC, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d'assainissement. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l'indice boursier Standard & Poor's 500.

