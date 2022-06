FUN WINE ANNONCE LA NOMINATION DE L'ARTISTE EMBLÉMATIQUE CHRISTINA AGUILERA À TITRE DE « RESPONSABLE EN CHEF DE LA CULTURE »





Notre première collaboration vise à définir l'individualisme, le plaisir, la créativité et la culture de la communauté LGBTQ+ à travers la boutique éphémère issue de la collaboration de Christina Aguilera et FUN WINE qui sera ouverte à l'occasion du festival de la Fierté 2022 de Los Angeles

MIAMI et LOS ANGELES, 6 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Fun Wine , une entreprise fondée à Miami, annonce que Christina Aguilera se joindra à l'équipe à titre de responsable en chef de la culture. L'entreprise, réputée pour ses cocktails de vin prêts à déguster, s'est engagée depuis ses débuts à encourager l'expression créative. En collaboration avec son fondateur et président-directeur général, Joe Peleg, Aguilera aidera Fun Wine à poursuivre son expansion mondiale en Europe et en Asie.

En prévision de sa prestation au festival de la Fierté de Los Angeles cette année, Christina Aguilera sera l'hôte d'une boutique éphémère à Los Angeles, en partenariat avec Fun Wine, les 9 et 10 juin. Une activité d'ouverture exclusive se tiendra dans la soirée du 8 juin à laquelle seront invités les médias, les influenceurs, les amis et leur famille. Lors de leur visite de la boutique éphémère, les clients auront un accès privilégié aux produits de Christina sur le thème de la fierté et auront la chance exclusive de goûter au produit Fun Wine.

Au sujet de sa nomination, Christina Aguilera, responsable en chef de la culture chez Fun Wine, a déclaré :

« Je suis ravi d'avoir l'occasion d'être le responsable en chef de la culture de Fun Wine. En plus d'être une passionnée de vin, je crois qu'il faut encourager l'expression personnelle, ce qui cadre avec l'esthétique colorée et créative de Fun Wine. Ma première collaboration avec la marque me permettra de me lancer dans mon rôle de responsable en chef de la culture de la façon la plus spéciale, alors que nous célébrons l'individualisme, le plaisir, la créativité et la culture avec la communauté LGBTQ+ pour le Mois de la fierté les 8, 9 et 10 juin à notre boutique éphémère! »

Le fondateur et chef de la direction de Fun Wine, Joe Peleg, raconte :

« Notre conviction que le fait de se trouver et de s'exprimer peut et doit être amusant a toujours été au coeur de la marque. Il n'y a pas de meilleure personne pour incarner cette conviction que Christina, qui représente tout ce qui nous tient à coeur. Christina passera à l'action à l'occasion de notre premier projet au festival de la Fierté de Los Angeles en juin. Cet événement sera suivi d'une série d'activités au cours desquels Fun Wine montera en puissance et qui permettront d'insuffler un changement positif pour tous ceux que la marque touche. Bienvenue dans l'équipe, Christina! »

À propos de Christina Aguilera

Christina Aguilera, auteure-compositrice-interprète lauréate d'un prix Grammy, est réputée pour sa voix puissante et ses chansons à succès. Tout au long de sa carrière, elle a vendu plus de 43 millions de disques dans le monde. Aguilera s'est classée au premier rang du palmarès Billboard Hot 100, devenant ainsi la quatrième artiste féminine à se hisser au premier rang sur trois décennies consécutives (années 1990, 2000 et 2010). Elle a remporté six Grammy Awards, dont un Latin Grammy Award. Elle a également une étoile au Hollywood Walk of Fame et a le prestigieux honneur d'être la seule artiste de moins de 30 ans à figurer sur la liste des 100 plus grands chanteurs de tous les temps du Rolling Stone Magazine. De plus, en 2021, elle a reçu le premier Music Icon Award aux People's Choice Awards. Aguilera continue d'utiliser sa voix pour la bonne cause, ayant été la porte-parole mondiale de Yum! Les efforts déployés par Brands World Hunger Relief depuis 2009 ont permis de recueillir plus de 150 millions de dollars pour le Programme alimentaire mondial et d'autres organismes de lutte contre la faim. Elle est toujours représentée par la Nation Roc, CAA et imPRint. www.christinaaguilera.com

À propos de Fun Wine

Fun Wine est une entreprise fondée à Miami qui produit des cocktails de vins à emporter et recherche le plaisir à travers l'expression personnelle, tout en mettant la saveur au premier plan. Chacune des six saveurs d'ingrédients entièrement naturels est pleine de vie, débordante de personnalité, d'individualité et d'une saveur incomparable, le tout concentré dans un punch contenant seulement 59 calories par 5 onces et sucré avec le fruit des moines. Les saveurs de Fun Wine comprennent Peach Passion Moscatotm, Coconut Pineapple Chardonnaytm, Strawberry Rosé Moscatotm et Sangria, ainsi que The Cafe Graffiti Collectiontm - Espresso Cabernettm et Cappuccino Chardonnaytm. Chaque arôme est vendu dans une magnifique bouteille en verre de 750 mL et des bouteilles en aluminium de 330 mL. Consultez le site Funwine.com ou suivez @funwineofficial pour en savoir plus.

