Le Honda Giorno 2023 - Le scooter Honda légendaire d'inspiration européenne fait son retour au Canada

MARKHAM, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - Le Honda Giorno est de retour au sein de la gamme canadienne miniMOTO!

Trouvant l'équilibre parfait entre le style européen, l'utilité et l'aspect pratique, le Honda Giorno 2023 est idéal pour les déplacements urbains ou en périphérie de la ville. Le Giorno est facile à conduire et abordable à utiliser. Il sera chez les concessionnaires partout au pays cet automne au PDSF de 3 299 $.

Au-delà de sa carrosserie élégante et arrondie, il intègre des compartiments de rangement dans le tableau de bord et sous la selle, ainsi qu'un crochet pratique pour fixer un sac. Qu'il s'agisse du trajet quotidien ou d'une randonnée le dimanche, le style de scooter classique, l'économie de carburant épique, et l'ingénierie et la qualité Honda de renommée mondiale contribuent tous au plaisir. Le Giorno rend les déplacements beaucoup plus amusants.

MOTEUR ET TRANSMISSION

Le moteur à arbre à cames en tête à quatre temps de 49 cm 3 procure amplement de puissance pour les trajets en ville, en gardant le facteur plaisir élevé et la consommation de carburant basse.

procure amplement de puissance pour les trajets en ville, en gardant le facteur plaisir élevé et la consommation de carburant basse. L'injection de carburant programmée (PGM-FI) offre une excellente réactivité dans de nombreuses conditions.

CHÂSSIS ET SUSPENSION

Le compartiment de rangement de 22 litres sous le siège facilite le transport de livres ou d'épicerie et peut accommoder la plupart des casques pleine grandeur.

Le rangement dans le tableau de bord peut contenir une bouteille d'un litre et le grand crochet pratique permet au conducteur d'y fixer un sac.

Le système de freinage combiné (CBS) contribue à ralentir le scooter en toute sécurité. Activez le frein arrière, et le système de freinage combiné (CBS) ajoute automatiquement le frein avant.

Pour en savoir davantage sur le Honda Giorno 2023 et la gamme miniMOTO de Honda Canada, visitez le site https://motorcycle.honda.ca/category/minimoto.

À PROPOS DES PRODUITS SPORT MOTORISÉS DE HONDA CANADA

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur des motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. La technologie novatrice a toujours été à l'avant plan pour Honda, avec des moteurs et des châssis d'avant-garde qui ont établi la norme en matière d'ingénierie des produits sport motorisés depuis plus de 60 ans. La Division des produits sport motorisés de Honda Canada est responsable de la vente, de la commercialisation et des activités opérationnelles de ces produits par l'entremise des concessionnaires Honda autorisés au Canada. Pour plus d'information concernant les motocyclettes, VTT et VCC mis en marché par Honda Canada, veuillez visiter le site : https://motorcycle.honda.ca ou https://atvsxs.honda.ca.

