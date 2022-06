Le Parc Safari et Lion Électrique s'associent pour faire vivre une toute nouvelle expérience 100% électrique du Safari Aventure





HEMMINGFORD, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Parc Safari et la Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds entièrement électriques, ont officiellement présenté aujourd'hui, les sept nouveaux camions 100% électriques qui permettront aux familles qui visiteront le Parc Safari de vivre une expérience inoubliable du Safari Aventure, lors de la saison 2022.

Ces véhicules zéro-émission, livrés au Parc Safari en 2021, ont été conçus par Lion Électrique pour répondre spécifiquement aux besoins du Parc Safari. Ces camions de brousse 100% électriques, qui sont montés sur un châssis Lion8, permettront aux visiteurs d'effectuer des visites du parc, sans être incommodés par le bruit ou les émissions.

« Je rêve, depuis 2010, de faire vivre la visite du Safari Aventure en camions de brousse entièrement électriques et suis enchanté que Lion Électrique ait accepté de relever ce défi qui nous permet de faire mieux, et plus écologique, que tout ce qui existe ailleurs. C'est sans aucun doute une expérience sans précédent que vivront les milliers de personnes qui visitent le Parc chaque été. Notre objectif est que d'ici quelques années, la totalité des visites du Safari Aventure se fasse en véhicule de brousse Lion 100% électriques », a mentionné Jean-Pierre Ranger, président du Parc Safari.

« Nous sommes ravis d'avoir permis de concrétiser le rêve de M. Ranger et son équipe et les remercions pour leur vision. Ces véhicules permettront de faire vivre aux visiteurs une expérience inoubliable, car en plus de n'émettre aucune émission, ces camions sont parfaitement silencieux », a mentionné Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique. « Ce que nous présentons aujourd'hui témoigne de la versatilité des véhicules Lion 100% électriques, que notre équipe développe depuis plus d'une décennie, ici, au Québec et démontre, une fois de plus, la grande adaptabilité de nos camions électriques, qui peuvent être utilisés dans un grand nombre d'application ».

« Avec ce camion, qui réjouira petits et grands, Lion Électrique continue d'innover et d'être un leader dans la fabrication de véhicules commerciaux électriques! On pourra dorénavant nourrir le wapiti et la girafe sans émettre de GES. Ce sont les animaux, mais aussi la planète, qui vont nous remercier », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« L'électrification des transports est, sans contredit, l'une des meilleures avenues pour réduire les émissions de GES au Québec. Le partenariat établi par Lion et le Parc Safari nous donne une belle démonstration que tout type de véhicule peut être électrifié, au bénéfice de l'environnement », a conclu Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je suis fière de voir le Parc Safari agir comme un leader dans l'électrification de ses véhicules. De nombreux visiteurs auront dorénavant le privilège de se prévaloir de ce nouveau mode de transport entièrement québécois pour explorer le parc qui, rappelons-le, constitue le plus grand attrait touristique de la Montérégie », a conclu Claire IsaBelle, députée de Huntingdon.

À propos du Parc Safari

Depuis 1972, le Parc Safari a accueilli 15 millions de visiteurs, surtout des familles, curieuses de voir des troupeaux d'animaux d'Amérique, d'Asie et d'Afrique comme s'ils étaient en SAFARI. Innovateur, le Parc Safari fut, en 1990, à l'origine de la mise en marché au Québec, en Ontario et aux USA, des forfaits incluant l'hébergement, les attraits et la visite des producteurs agricoles proposant ainsi des sorties de 2 ou plusieurs nuitées.

Le Parc contribue à la reproduction d'espèces menacées (guépards, éléphants africains, girafes) avec des partenaires européens, américains et canadiens. En janvier 2021, le Parc a réintroduit au Zimbabwe deux guépards et quelques années auparavant il a envoyé au zoo de Singapore un gaur, et vers plusieurs pays d'Europe des loups blancs.

Depuis 50 ans, le Parc Safari modernise ses installations : géothermie, récupération d'énergie et l'eau de pluie, murs solaires, construction de bâtiments bio-sécuritaires : en 2010, il a entrepris de rechercher des véhicules électriques pour remplacer les véhicules à pétrole utilisés sur la ferme.

Le Parc se réjouit de la perspective que la visite du Safari Aventure, un sentier long de 5km sur un territoire de 50 hectares, se fasse dorénavant en camion de brousse électrique Lion.

La transformation du mode de visite commence cette année avec 7 camions d'une capacité de 50 passagers.

Tous les camions peuvent accueillir des fauteuils roulants.

Cette année post COVID que tous souhaitent normale le Parc Safari compte retrouver la fréquentation usuelle de 300 000 visiteurs, et pourquoi pas un peu plus !

