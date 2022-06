ÉLECTIONS À LA FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC





Un second mandat pour François Lemay

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors du 40e congrès de la FPMQ que les nombreux délégués syndicaux présents, issus d'une trentaine de corps de police municipaux, ont procédé à l'élection de leur président. C'est en effet M. François Lemay qui a été élu pour un second mandat de trois ans à la tête de la Fédération.

« Je suis extrêmement fier et touché de la confiance que mes pairs me témoignent en m'octroyant un second mandat comme président de la FPMQ. Je m'engage à poursuivre mes efforts de représentation et de défense de nos différents dossiers prioritaires à la Fédération. Je désire d'ailleurs mettre l'emphase sur le dossier de la santé mentale de nos policiers et policières, thème qui me touche énormément et qui est d'ailleurs une thématique phare de notre 40e congrès tenu cette semaine à Jonquière. »

« Les prochains mois seront primordiaux pour le monde policier et c'est avec conviction et dévouement sincère que je m'efforcerai de représenter mes collègues » de conclure M. François Lemay.

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec représente plus de 5 000 policiers à travers 32 Fraternités de policiers et policières à travers le Québec.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 11:10 et diffusé par :