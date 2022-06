Services aux Autochtones Canada investit dans la Four Arrows Regional Health Authority et le Keewatin Tribal Council au Manitoba





TERRITOIRE D'ADHÉSION AU TRAITÉ NO 5, MB, le 6 juin 2022 /CNW/ - Par l'entremise de leur Initiative de formation des répondants médicaux d'urgence et de transport pour raison médicale, le Keewatin Tribal Council et la Four Arrows Regional Health Authority accomplissent un travail important afin d'augmenter le nombre de répondants médicaux d'urgence autochtones au Manitoba.

Grâce à cette initiative, les Premières Nations de la région bénéficieront d'une formation axée sur les compétences et les connaissances afin d'offrir des services d'intervention d'urgence, de gestion et de soutien dans leurs communautés. Ce programme sert également de tremplin pour ceux qui veulent suivre une formation pour devenir ambulancier paramédical en soins avancés. Le recrutement et la formation de membres des Premières Nations dans la communauté contribuent à assurer le transport sécuritaire des membres de la communauté qu'ils servent et à faire en sorte qu'ils aient accès à des services de santé à l'endroit et au moment où ils en ont besoin.

Ces investissements et l'Initiative de formation des répondants médicaux d'urgence et de transport pour raison médicale s'harmonisent avec les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation visant à accroître le nombre de professionnels autochtones dans les systèmes de santé du Canada. Services aux Autochtones Canada a appuyé ce travail en investissant 1 million de dollars au cours de l'exercice 2021-2022, afin d'aider à élaborer et à offrir des soins plus sécuritaires et plus inclusifs sur le plan culturel.

Le gouvernement fédéral demeure déterminé à appuyer les travaux visant à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans les systèmes de santé et l'héritage du colonialisme qui continue d'avoir une incidence sur les résultats en matière de santé des peuples autochtones.

Citations

« Trop d'Autochtones ont vécu du racisme et des expériences négatives lorsqu'ils ont besoin d'accéder à des soins de santé, mais nous pouvons faire mieux ensemble. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer des mesures qui mèneront à des approches de soins de santé équitables, sécuritaires sur le plan culturel, communautaires et fondées sur les distinctions. Le Keewatin Tribal Council et la Four Arrows Regional Health Authority ouvrent la voie à la création et au soutien de systèmes de santé dirigés par les Autochtones qui fournissent des ressources de santé sécuritaires et appropriées dans les communautés des Premières Nations. Nous devons en faire plus ensemble pour nous assurer que nos systèmes de soins de santé sont sécuritaires et respectueux pour les Autochtones. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Le programme de formation des répondants médicaux d'urgence et de transport pour raison médicale duTribal Health Partnership améliorera la prestation des services de soins de santé et les résultats pour la santé de la population qu'il dessert. Cela comprend deux conseils tribaux, quinze Premières Nations et 31 731 membres des Premières Nations vivant dans les réserves et hors réserve. »

Alex McDougall, directeur général

Four Arrows Regional Health Authority

« La pandémie actuelle a démontré la nécessité de former des intervenants médicaux d'urgence et d'utiliser des véhicules de transport non urgents pour que les Premières Nations puissent répondre adéquatement aux urgences en matière de santé. Ce programme marque le début de la création par les Premières Nations de la capacité et de l'infrastructure, à l'échelle communautaire, pour le transfert du contrôle des services de santé qui sont sécuritaires et appropriés sur le plan culturel. »

John Spence, directeur de la santé

Keewatin Tribal Council

