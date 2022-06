VIA RAIL EST LE TRANSPORTEUR LE PLUS DIGNE DE CONFIANCE ET UN EMPLOYEUR DE CHOIX SELON LES CANADIENS ET LES CANADIENNES





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail est fière de s'être classée, en première position dans deux catégories, parmi les transporteurs soit; employeur de choix et le plus digne de confiance, dans le cadre de l'étude canadienne Réputation 2022 publiée par Leger. L'étude révèle également que VIA Rail est le transporteur dont les Canadiens sont le plus fiers, notamment en raison de ses produits et services, de son origine canadienne et de son excellence dans le domaine.

En plus, la Société se positionne en deuxième place comme la société de transport la plus réputée, se démarquant des autres sociétés dans les catégories honnêteté et transparence ainsi que qualité des produits et des services.

Les Canadiens sondés ont reconnu VIA Rail comme l'employeur de choix parmi les sociétés de transport en lui attribuant la meilleure note pour ses valeurs, pour son attractivité mais surtout pour son ambiance de travail. En effet, 84% estiment que VIA Rail offre un bon milieu de travail à ses employés.

« Cette reconnaissance témoigne de l'importance que nous accordons à l'expérience de voyage de nos passagers, mais aussi à l'expérience de travail de nos employés qui se surpassent tous les jours pour offrir un service inégalé » souligne Martine Rivard, Chef de la direction Expérience employé. « VIA Rail favorise, de diverses façons, le bien-être de son personnel avec des programmes qui reflètent l'une de ses valeurs fondamentales : aller plus loin ensemble et collaborer pour donner le meilleur à sa clientèle et à son équipe. »

À propos de l'étude Réputation imaginée par Leger

L'étude sur la Réputation publiée par Leger dévoile les entreprises les mieux réputées selon les données recueillies sur près de 2100 Canadiens et Canadiennes par compagnie. Pour cette 25e édition, 288 entreprises provenant de 30 secteurs différents ont fait l'objet de l'étude qui repose sur différents facteurs déterminants la réputation d'une entreprise.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section Notre entreprise à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr/entreprise

Suivre VIA Rail

Twitter : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : le blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 10:47 et diffusé par :