ESPACE POUR LA VIE PRÉSENTE AILLEURS AU PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la programmation 2022 d'Espace pour la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan est heureux de vous présenter Ailleurs, une spectaculaire expérience théâtrale immersive basée sur des visualisations scientifiques et des données authentiques provenant de missions de la NASA, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), de télescopes, de simulations sur superordinateur et de recherches menées par des institutions du monde entier.

Plongez au coeur de mondes lointains, de missions spatiales révolutionnaires et de scènes immersives spectaculaires illustrant l'évolution de notre système solaire. Raconté par la comédienne québécoise Leila Donabelle Kaze, Ailleurs nous emmène dans un voyage exaltant qui révèle la nature étonnamment dynamique des mondes qui orbitent autour de notre Soleil et les conditions uniques qui rendent la vie sur notre planète possible.

Créé par une équipe primée de l'American Museum of Natural History de New York, composée de scientifiques, d'éducateurs et d'éducatrices, d'expert.e.s en visualisation scientifique, Ailleurs entraîne les spectateurs et spectatrices dans une aventure à travers le système solaire, depuis notre Lune et nos voisins planétaires Mars et Vénus jusqu'au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Ils découvriront des mondes de glace et de gaz, comme Saturne et Jupiter, qui abritent des lunes et révèlent une météo active, des volcans en éruption et des océans enfouis.

Une ère d'exploration extraordinaire

Ailleurs célèbre les explorations menées par les plus proches substituts de l'homme : les explorateurs robotiques des 50 dernières années. Les spectateurs et spectatrices atterriront sur les mondes voisins du nôtre, et vivront des événements réels reconstitués, tels que l'atterrissage sur la surface grise et cratérisée de la Lune, la découverte des lacs de méthane liquide de Titan, lune de Saturne, etc. Des visualisations basées sur 13 années de données provenant de la sonde Cassini de la Nasa montrent aux spectateurs et spectatrices les impressionnants anneaux tourbillonnants de Saturne comme jamais auparavant.

En outre, le public rencontrera l'une des nombreuses lunes de Jupiter, Io, qui est l'objet le plus actif sur le plan volcanique dans le système solaire ; Europe, une autre lune de Jupiter dont la croûte glacée contient plus d'eau liquide que tous les océans de la Terre ; La comète 67P, un objet gelé qui voyage entre le système solaire interne et externe et que la sonde Rosetta de l'ESA a poursuivi pendant 10 ans ; et le paysage sec et poussiéreux de Mars, basé sur des cartes globales à haute résolution de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, Mars Global Surveyor et Mars Express de l'ESA.

Ailleurs Bande-annonce À l'affiche dès le 18 juin Public : 7 ans et + Durée : 25 minutes Jumelé au spectacle animé Chroniques célestes Pour connaître l'horaire des films .

À propos du American Museum of Natural History de New York

Fondé en 1869, il est l'une des institutions scientifiques, éducatives et culturelles les plus importantes au monde. Le musée comprend 45 salles d'exposition permanente ainsi que des galeries pour les expositions temporaires. Les cinq divisions de recherche active et les trois centres interdisciplinaires du musée soutiennent environ 200 scientifiques.

