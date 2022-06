Une nouvelle bibliothèque pour les Lachutois grâce au soutien du gouvernement du Canada





DEC accorde 750 000 $ à la Ville de Lachute dans le cadre de son projet d'implantation de la bibliothèque Jean-Marc-Belzile dans l'ancienne église Unie de Lachute.

LACHUTE, QC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs, comme les bibliothèques publiques, sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une fluctuation importante de leur achalandage occasionnée par les répercussions de la COVID-19.

Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 750 000 $ à la Ville de Lachute dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Ce soutien financier servira à effectuer les travaux de rénovation intérieure d'un bâtiment en vue de l'implantation de la bibliothèque Jean-Marc-Belzile dans l'ancienne église Unie de Lachute.

Ce projet phare pour le rayonnement de la culture, du savoir et de l'éducation est au coeur du plan de revitalisation du centre-ville de Lachute. La valorisation du bâtiment historique qu'est l'église Unie est une occasion à saisir pour établir un lieu collectif accessible et adapté à tous les types de clientèles.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

« Notre gouvernement a à coeur le développement des régions, d'autant plus lorsque celles-ci mettent sur pied des initiatives porteuses pour leur communauté. Le gain d'espace de la nouvelle bibliothèque lui permettra de bonifier son offre de services et d'accueillir des organismes partenaires, favorisant ainsi le vivre ensemble et la dynamisation de la collectivité lachutoise. C'est une excellente nouvelle pour le centre-ville de Lachute! »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Notre appui au projet de la Ville de Lachute témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Les travaux de rénovation prévus pour le nouvel emplacement de la bibliothèque Jean-Marc-Belzile sauront à coup sûr dynamiser la communauté lachutoise. Je n'ai pas de doute que les citoyens et les visiteurs s'en réjouiront et que leur qualité de vie s'en trouvera améliorée. Je suis également ravie que le projet ait été pensé dans une approche de développement durable grâce notamment à l'intégration de mesures d'efficacité énergétique poussées et la réutilisation d'un bâtiment existant. Bravo pour ce projet emballant pour le développement de Lachute! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« La création d'une nouvelle bibliothèque plus actuelle contribuera sans aucun doute à soutenir et stimuler la littératie de notre population. La bibliothèque deviendra davantage un milieu de vie avec ses espaces communs adaptés aux réalités et aux besoins d'aujourd'hui. Ce projet d'aménagement de l'église Unie en bibliothèque devient un projet phare de la revitalisation du centre-ville. Le rayonnement de la culture est l'une des priorités du Conseil municipal, mes collègues conseillers partagent comme moi le rêve d'un lieu où la littérature, la connaissance et la culture pourront se côtoyer pour faire naître au sein de la population un désir d'appropriation du lieu comme espace de vie. »

Bernard Bigras-Denis, maire, Ville de Lachute

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;

aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

