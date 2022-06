ElfBar renforce ses liens avec les consommateurs britanniques grâce à une campagne publicitaire sur les autobus et les panneaux d'affichage de Londres





LONDRES, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- ElfBar est monté pour la première fois à bord des bus londoniens pour entamer une tournée d'un mois afin de présenter le Mate 500 Pod Kit (Mate 500) aux Londoniens, dans le cadre de sa campagne publicitaire visant à rapprocher les produits ElfBar des clients britanniques. Du 9 mai au 19 juin, le kit de vape rechargeable est présenté sur 300 emblématiques bus à deux étages écarlates sillonnant le centre de Londres, ainsi que sur 147 panneaux d'affichage électronique extérieurs disséminés dans la ville pour présenter les solutions de vapotage écologiques et rentables d'ElfBar aux utilisateurs locaux.

Le Mate 500 est incroyablement résistant et garantit une utilisation tout au long de la journée. Il est compatible avec les dosettes pré-remplies ElfBar Mate P1 qui offrent une large gamme de saveurs délicieuses pour offrir aux utilisateurs une expérience de vapotage douce et satisfaisante. Doté d'un corps en aluminium de qualité aéronautique avec des finitions mates et une texture métallique de qualité supérieure, il est extrêmement léger et facile à utiliser, aucune étape supplémentaire n'étant nécessaire pour configurer l'appareil.

« Soutenu par un environnement politique sain, le Royaume-Uni a vu l'acceptation croissante des dispositifs de vapotage comme outils de promotion d'une société sans fumée. Tous ces facteurs ont non seulement renforcé le professionnalisme et le sens des responsabilités des acteurs du secteur, mais ont également fait du Royaume-Uni l'un de nos principaux marchés », a déclaré Daisy Luo, responsable du Royaume-Uni pour ElfBar.

« Depuis qu'ElfBar a introduit le premier produit au Royaume-Uni, nous sommes submergés par la réponse positive des consommateurs britanniques. Nous espérons donc profiter de cette occasion pour renforcer notre lien avec les utilisateurs et les détaillants locaux qui nous ont apporté tant de soutien tout au long de ce parcours. En réponse aux préoccupations environnementales croissantes, le lancement de l'ElfBar Mate 500 Pod Kit est notre dernier effort pour réduire l'empreinte carbone et les déchets de l'entreprise, ce qui nous aide à faire avancer nos engagements ESG alors que nous continuons à construire un portefeuille de produits respectueux de l'environnement », a ajouté Daisy.

« L'introduction d'ElfBar Mate 500 ne marque qu'une petite étape dans notre marathon. Un autre produit populaire, le ElfBar ELFA Pod Vape Kit, devrait lui emboîter le pas pour satisfaire les clients du monde entier prochainement. Poussés par la valeur de notre marque, nous continuerons à améliorer les caractéristiques de nos produits et à lancer d'autres modèles de haute qualité en fonction des commentaires des utilisateurs », a déclaré Daisy.

