Tecnotree lance DOCS : une plateforme numérique 5G de facturation convergente





Tecnotree, le leader mondial des systèmes numériques de soutien aux activités commerciales, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution 5G de facturation numérique en ligne (Digital Online Charging System ou DOCS) : une plateforme cloud-native de facturation convergente basée sur les microservices et conçue pour prendre en charge les cas de monétisation actuels et futurs des fournisseurs de services numériques et de communication.

La dépréciation des RMPU (revenus moyens par unité) et l'estompement de la loyauté des clients associés à une explosion de la consommation de données exercent une pression considérable sur les fournisseurs de services de communication (FSC) et les incitent à proposer des services attrayants et hyper personnalisés dans le but d'acquérir et de garder des clients. Les progrès technologiques ont par ailleurs élargi la portée des FSC et les ont poussés à se concentrer sur de nouvelles perspectives commerciales liées aux services numériques et aux services IdO/Entreprise pour lutter contre les perturbations et demeurer pertinents dans le segment du commerce de détail et des entreprises.

Le système DOCS de Tecnotree a été conçu pour prendre en charge les besoins de monétisation existants et futurs des FSC dans toutes les verticales et tous les secteurs. Basée sur les dernières recommandations 3GPP (projet de partenariat de troisième génération) et sur les normes API ouvertes de TM Forum, la plateforme DOCS de Tecnotree permet aux FSC de concevoir, lancer et monétiser leurs propres offres ainsi que d'en créer d'autres avec des partenaires pour générer de nouveaux flux de revenus rapidement. Elle prend en charge divers modèles de facturation, dont les abonnements, la facturation monétaire et à l'événement, ainsi que divers modèles de paiement. En outre, le système DOCS prend en charge la facturation du réseau par tranches, la gestion des politiques et de la qualité de service, les capacités IA/AA pour des recommandations en temps réel et les notifications personnalisées.

« Nous sommes convaincus que les FSC et nos partenaires dans les télécommunications devraient être habilités à proposer de nouvelles offres numériques et une expérience optimisée à leurs clients finaux. Nous n'avons donc pas limité notre offre aux services de télécommunications, mais nous avons enrichi notre portefeuille de suites BSS numériques à l'aide de nouvelles solutions de facturation convergente adaptées aux fournisseurs de services basés sur l'IdO et la 5G de nouvelle génération », a déclaré Leena Koskelainen, directrice de l'exploitation de Tecnotree.

Et d'ajouter : « DOCS sera la clé de voûte qui permettra aux FSC de monétiser leurs investissements dans la 5G, puisque le système pourra aussi être mis en oeuvre pour offrir certains services 5G spécifiques avec utilisation de modèles de déploiement coexistants, et une utilisation simultanée des systèmes de facturation en ligne actuels. »

La solution DOCS de Tecnotree à la pointe de la technologie permet aux FSC d'innover, de concevoir, de fournir et de monétiser de nouvelles expériences dans le cadre d'une tarification avancée et d'une exposition en temps réel aux partenaires et aux marchés. DOCS va de pair avec des fonctionnalités de portefeuilles numériques qui permettent aux clients de procéder à diverses actions monétaires, dont la recharge et la recharge automatique, le paiement de factures, la gestion des points de fidélité, ainsi que l'achat de nouveaux services de télécommunication et autres.

À PROPOS DE TECNOTREE

Tecnotree est le seul fournisseur de solutions de gestion commerciale numérique exhaustive destinées aux fournisseurs de services numériques. L'entreprise affiche plus de 40 ans de connaissances sectorielles approfondies, d'exécutions éprouvées et de capacités de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions agiles se basent sur des technologies open source et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion d'abonnements pour les fournisseurs de services de télécommunications et d'autres services numériques. Les produits et plateformes Tecnotree accompagnent plus de 800 millions d'abonnés à travers le monde. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur notre site web www.tecnotree.com ou sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook et Twitter.

