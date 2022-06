Avis aux médias - L'UMQ sera disponible pour commenter l'annonce de la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, sera disponible pour commenter l'annonce de la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire (PNAAT), que dévoilera la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, le 6 juin prochain à 13 h 30, à Saguenay.

Soulignons qu'au cours des derniers mois, l'UMQ a participé activement à la démarche de consultation ayant mené à la PNAAT, entre autres à titre de membre du comité consultatif créé dans le cadre de l'élaboration de la Politique.

Les demandes d'entrevue avec monsieur Côté peuvent être acheminées à monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au (438) 827-4560 ou par courriel à [email protected].

