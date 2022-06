Le coeur de la métropole illuminé sous l'impulsion de l'Alliance pour le centre-ville





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW/ - Dans le cadre du soutien financier octroyé par le gouvernement du Québec pour la relance du coeur de la métropole, Montréal centre-ville consacre 3 millions de dollars à l'illumination du centre-ville, un atout majeur pour son rayonnement international à titre de métropole nordique et pour le rehaussement de l'achalandage sur le territoire.

M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, du ministre de l' Environnement et du Changement climatique et Député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, du responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Luc Rabouin, et de plusieurs parties prenantes impliquées dans le développement du centre-ville.

Ayant pour principal objectif de faire du centre-ville une destination incontournable quatre saisons en offrant un environnement stimulant et sécuritaire tant pour les travailleurs que pour les visiteurs, la mise en lumière se décline en trois projets phares :

La métamorphose du 696 Sainte-Catherine Ouest en galerie d'art à ciel ouvert proposera, dès cette année, une exposition 4 saisons illuminée au coeur de la plus grande artère commerciale au Canada , en collaboration avec Alexandre Berthiaume , le concepteur de la galerie OXY ;

, en collaboration avec , le concepteur de la galerie OXY ; Le déploiement d'installations lumineuses tout au long de la saison hivernale à travers des parcours lumineux mettant en valeur le patrimoine architectural unique du centre-ville, les places publiques et les commerçants ;

La mise en lumière de bâtiments patrimoniaux et stratégiques de la rue Sainte-Catherine , en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

La poursuite d'une mobilisation

De multiples initiatives issues du maillage entre les acteurs publics, culturels et économiques ont permis au centre-ville de tirer son épingle du jeu malgré le contexte critique engendré par la pandémie. Afin de poursuivre cet élan, Montréal centre-ville pilotera une Alliance visant à cristalliser cette mobilisation.

Dans le cadre de l'Alliance pour le centre-ville, une première table de concertation réunissant le Partenariat du Quartier des spectacles, la Ville de Montréal et d'autres parties prenantes, sera consacrée à la mise en lumière.

Quatre autres tables de concertation réunissant une quarantaine de partenaires actifs dans le développement économique, culturel et social du centre-ville verront également le jour. Du rayonnement du centre-ville et de ses sièges sociaux, sans oublier son développement commercial et immobilier, elles auront pour rôle de partager de l'information, de proposer des solutions et de faciliter le déploiement de projets concrets pour la vitalité du centre-ville notamment en lien avec :

La mutualisation du stationnement hors rue ;

L'embellissement et l'animation des ruelles du centre-ville ;

L'amélioration de l'expérience d'accueil des visiteurs ;

L'accroissement de la propreté et le renforcement de la sécurité au centre-ville ;

La participation des propriétaires et des gestionnaires immobiliers dans l'animation et la promotion du centre-ville ;

Le rayonnement des sièges sociaux.

Les travaux des tables de concertation seront chapeautés par un comité permanent qui comprend les différents paliers gouvernementaux, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), l'Institut de développement urbain (IDU), la Jeune chambre de commerce de Montréal (JCCM), le Palais des congrès de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), Tourisme Montréal et l'Université McGill.

Des données sur l'état du centre-ville

Pour avoir un portrait clair et actualisé de la santé du centre-ville, Montréal centre-ville a également sollicité l'expertise de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU) pour la production d'une édition spéciale de l'état du centre-ville. L'utilisation de données probantes permettra à l'Alliance de prioriser ses actions et de s'ajuster lorsque nécessaire.

Faits saillants de l'étude :

Une indication forte du regain d'activité au centre-ville: la rue Ste-Catherine a connu une hausse de l'achalandage de 62 % par rapport à l'année précédente, alors que dans les galeries marchandes, la part des commerces fermés en mai 2022 (19 %) est en baisse de 44 % par rapport au 3e trimestre de 2021.

a connu une hausse de l'achalandage de 62 par rapport à l'année précédente, alors que dans les galeries marchandes, la part des commerces fermés en mai 2022 (19 %) est en baisse de 44 % par rapport au 3e trimestre de 2021. Si le taux d'espaces de bureaux disponibles au centre-ville de Montréal est plus important qu'avant la pandémie, la détérioration de la situation est nettement moins prononcée qu'à Toronto et à Vancouver . Entre 2019 et 2022, la variation de la disponibilité dans les tours de bureaux a été de:

et à . Entre 2022, la variation de la disponibilité dans les tours de bureaux a été de: 233 % à Vancouver



219 % Toronto



46 % à Montréal

Le dynamisme du centre-ville se reflète par l'explosion démographique qu'il connaît, avec 40 % de croissance entre 2016 et 2021. Cette population qui densifie le centre-ville est composée majoritairement (53 %) de jeunes de 20 à 34 ans.

« On note un retour des travailleurs dans les bureaux avec une forme hybride de télétravail qui se dessine avec plus de précision. Le marché immobilier est dynamique, la fréquentation des commerces augmente et il y a de plus en plus d'usagers du transport collectif. Même le retour des touristes se profile pour l'été. Le nouvel état du centre-ville est fait de beaucoup d'espoir, mais quelques préoccupations demeurent, notamment le taux élevé des espaces disponibles dans les immeubles de bureaux. »

Jean-Marc Fournier , président-directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec (IDU)

Lien connexe :

Citations :

« Le travail concerté des parties prenantes du centre-ville depuis les deux dernières années porte ses fruits, mais il ne faut surtout pas baisser la cadence. Nous avons la démonstration avec l'annonce d'aujourd'hui et l'importante mobilisation de plusieurs partenaires de la société civile, tant économiques, culturels qu'académiques, qu'il y a une véritable volonté de poursuivre dans cette voie prometteuse. Cette Alliance sera un important atout pour continuer de faire rayonner notre centre-ville, et par le fait même tout le Québec, bien au-delà de la pandémie. »

Glenn Castanheira , directeur général de Montréal centre-ville

« L'initiative lancée aujourd'hui contribuera à faire briller la métropole, mais aidera surtout à ramener les citoyens et les visiteurs au centre-ville. La programmation prévue cet été nous donne toutes les chances de retrouver le dynamisme qui a toujours fait battre le coeur de la ville. »

Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Notre centre-ville est en bonne santé, entre autres grâce à sa mixité et à la mobilisation des acteurs de tous les domaines. Notre gouvernement a été présent pour donner toute l'impulsion nécessaire à cette concertation. Nous avons offert un important soutien financier et appuyé diverses initiatives. Aujourd'hui, c'est un geste supplémentaire qui est posé pour assurer la vitalité de notre centre-ville. Je salue le leadership fort de tous les acteurs qui s'unissent pour que notre centre-ville demeure le coeur battant du Québec et de la métropole. »

Chantal Rouleau , ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement est un partenaire pour la relance du centre-ville de Montréal comme en témoignent les récents investissements consacrés dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cet appui, de nouvelles initiatives d'aménagement de l'espace public et de verdissement contribueront à faire du centre-ville de Montréal un quartier aussi dynamique que résilient. L'annonce de l'Alliance rejoint en tous points notre volonté de poursuivre cet engagement. »

L'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Député de Laurier - Sainte-Marie

« Au cours des deux dernières années, la Ville de Montréal a joué un rôle de concertation, de planification et de mise en action afin d'aider le centre-ville et ses acteurs à traverser la crise sanitaire. Alors que la métropole profite d'une relance robuste et que les activités de consultation s'ouvrent demain à l'OCPM sur notre Stratégie centre-ville, la Ville est heureuse de pouvoir compter sur un écosystème dynamique et tissé-serré. Nous sommes ravis de la nouvelle Alliance centre-ville, qui permettra de poursuivre le travail entamé collectivement et d'assurer le dynamisme du centre-ville pour les années à venir. Cette Alliance est un autre signe que, non seulement Montréal se porte bien, mais qu'elle gagne chaque jour en vigueur! »

Luc Rabouin , responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal

« L'Alliance pour le centre-ville est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration et d'entraide que nous avons développées pour la vitalité du centre-ville avec ses acteurs, dont Montréal centre-ville et les institutions gouvernementales. Le Partenariat est très heureux de se joindre à celle-ci et d'y apporter son expertise en éclairage architectural, entre autres, pour poursuivre le développement du centre-ville et de la métropole en un pôle culturel, économique et touristique dynamique et unique en toute saison. »

Monique Simard , présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

« La Chambre est heureuse de contribuer aux travaux de l'Alliance, en collaboration avec les organisations et entreprises engagées dans la relance du centre-ville. Je salue le leadership du ministre Fitzgibbon et l'engagement des autres acteurs qui se mobilisent pour renforcer l'économie du centre-ville. La Chambre va poursuivre ses actions pour favoriser le retour des travailleurs dans le secteur et y déploiera de nouveaux projets créatifs pour embellir les espaces privés et semi-privés. À cet effet, la stratégie de mise en lumière du centre-ville, annoncée aujourd'hui, est une excellente nouvelle pour rehausser son attractivité. »

Michel Leblanc , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Après les dernières années au cours desquelles Montréal a su faire preuve de résilience, l'heure est venue de la refaire briller de mille feux! Cela passera nécessairement par un processus d'embellissement responsable et durable qui permettra de rendre le centre-ville plus agréable pour les habitants de notre métropole ainsi que pour ses visiteurs. La Jeune Chambre de commerce de Montréal est ravie de faire partie du comité permanent qui chapeautera les travaux des tables de concertation dans le cadre de cette initiative de haute importance pour Montréal. »

Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

« Créer une ville au coeur vibrant : c'est la volonté de tous les acteurs réunis en cette nouvelle Alliance pour le centre-ville de Montréal, dont nous sommes extrêmement fiers et heureux de faire partie. Le Palais des congrès, à titre d'institution au coeur de divers quartiers symboliques de notre métropole, se veut un carrefour où la créativité, les arts et l'innovation scientifique se retrouvent. C'est ensemble que nous ferons rayonner notre ville dans toute sa splendeur. »

Emmanuelle Legault , présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Dans le cas de l'Alliance, je suis convaincu que nous irons vite et loin car nous avons déjà l'habitude de travailler ensemble, pour le bien de Montréal. Tourisme Montréal intervient sur l'espace public non seulement pour développer un produit d'appel touristique, mais aussi pour les Montréalais qui représentent, par leur esprit d'ouverture et leur grande hospitalité, un des atouts de notre métropole et le point d'orgue de notre attractivité. Un centre-ville en santé et rayonnant est une priorité absolue pour rebâtir un tourisme durable, prospère pour tous. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« Les institutions d'enseignement supérieur de Montréal contribuent à sa vitalité et à son rayonnement à travers le monde. Le milieu académique est impatient de collaborer avec l'Alliance afin de redynamiser son centre-ville. Nous nous réjouissons de l'annonce d'aujourd'hui qui permettra de mettre en valeur les atouts du centre-ville, et nous remercions et félicitons les partenaires de l'Alliance pour leur engagement à faire de la métropole une ville encore plus dynamique, invitante et prospère. »

Suzanne Fortier , principale et vice-chancelière de l'Université McGill

« Futil design est fier de collaborer avec la SDC Montréal centre-ville et de présenter la nouvelle galerie OXY! C'est un honneur pour nous de combler cet espace iconique sur Sainte-Catherine et pouvoir offrir une expérience visuelle extraordinaire en plus d'installer une aire vouée à la culture 12 mois par année ! »

Alexandre Berthiaume , commissaire d'art public et concepteur de la galerie OXY !

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

L'Alliance pour le centre-ville de Montréal est une initiative de la SDC Montréal centre-ville réalisée grâce à l'appui financier de 3.5 millions de dollars qui lui a été alloué par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour soutenir des initiatives visant à dynamiser le territoire.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 09:30 et diffusé par :