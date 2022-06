La PDG de Tecnotree Corporation, Padma Ravichander, s'apprête à racheter 15 millions d'actions à Fitzroy Investments Limited





Padma Ravichander, la PDG de Tecnotree Corporation ("Tecnotree") a signé aujourd'hui un accord en vertu duquel Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") vendra 15 millions d'actions Tecnotree à Padma Ravichander pour un prix d'achat équivalent à la moyenne mobile sur 10 jours du cours de l'action Tecnotree au NASDAQ Helsinki Stock Exchange. La vente de ces actions sera réalisée en plusieurs tranches et finalisée en septembre 2022. Les parties sont d'accord et contraintes d'effectuer les notifications financières requises au fur et à mesure que les tranches seront matérialisées.

"Tecnotree est l'investissement le plus performant de notre portefeuille. Nous avons l'intention de rester le principal actionnaire de Tecnotree et de maintenir une relation d'investissements à long terme avec Tecnotree. Nous avons toutefois identifié une opportunité stratégique dans la vente de 15 millions d'actions à Mme Ravichander, qui est l'une des personnalités clés du récent succès de Tecnotree. Avec cette transaction, Fitzroy souhaite exprimer sa gratitude et son engagement en faveur d'une coopération précieuse et renouvelée avec Padma", déclare Neil Macleod, directeur de Fitzroy Investments Limited et président du conseil de Tecnotree.

"L'objectif de Tecnotree est de donner une envergure mondiale aux compétences technologiques et aux solutions 5G finlandaises. Nous disposons d'une stratégie de croissance précise visant à créer des écosystèmes numériques durables au côté de nos clients et partenaires. La transaction avec Fitzroy illustre un engagement collectif et pérenne promouvant l'exécution de notre stratégie numérique", déclare Padma Ravichander, PDG de Tecnotree.

À propos de Tecnotree: Tecnotree est la seule solution de gestion commerciale numérique exhaustive pour les fournisseurs de services numériques, avec plus de 40 années de connaissances sectorielles approfondies, d'exécution éprouvée et de capacité de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions se basent sur des technologies à source libre et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les fournisseurs de services télécoms et numériques, avec un écosystème préintégré de partenaires B2B2X dans les secteurs du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT et bien plus encore. Les produits, plateformes et partenaires Tecnotree soutiennent des écosystèmes émergents de plus d'un milliard d'abonnés dans plus de 70 pays. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.tecnotree.com.

