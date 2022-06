Les syndiqué-es se dotent d'une banque de cinq jours de grève





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale virtuelle dimanche soir dernier, les membres du Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN ont accepté à 83 % le recours à une banque de cinq jours de grève à l'issue d'un vote électronique tenu à scrutin secret.

«?Les négociations sont bien avancées, mais nous faisons actuellement face à un employeur qui ne semble pas pressé d'obtenir un mandat clair de la part du Conseil du trésor afin de régler les clauses à incidence financière, de déclarer Maxime Nadeau, président du syndicat. Depuis le début de notre négociation, nous revendiquons la parité avec nos collègues de la Société des alcools du Québec (SAQ) qui effectuent sensiblement le même travail que nous. Nous réclamons cette parité parce qu'une disparité de traitement de plus de 38 % existe entre nous, et ce, dès le premier échelon salarial. Nous avons donc décidé démocratiquement d'appliquer la pression nécessaire afin d'être entendus par le Conseil du trésor, qui devra enfin entendre nos revendications.?»

À la suite du port du bermuda en succursales à titre de moyen de pression, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a distribué des avis disciplinaires à plusieurs de ses salarié-es.

«?La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) appuie entièrement les revendications et les moyens de pression des travailleuses et des travailleurs de la SQDC, de souligner Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN. La direction de la SQDC multiplie les manoeuvres d'intimidation envers ses salarié-es en moyens de pression, alors qu'ils ne font que manifester leur impatience face à une partie patronale qui ne prend pas leur négociation au sérieux.?»

Le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN représente près de 200 syndiqué-es répartis dans une quinzaine de succursales. Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 09:24 et diffusé par :