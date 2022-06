Le Financial Modeling Institute lance le nouveau programme de microcertification FMI Foundations pour les personnes souhaitant perfectionner leurs compétences en modélisation financière





L'organisme d'attestation en modélisation financière le plus important et le plus respecté au monde, qui accueille des candidats dans plus de 50 pays, présente un programme accessible aux personnes sans expérience préalable en modélisation financière.

TORONTO, 6 juin 2022 /CNW/ - Le Financial Modeling Institute (FMI), le seul organisme d'attestation en modélisation financière au monde, qui sert actuellement des candidats dans plus de 50 pays, a le plaisir d'annoncer le lancement de FMI Foundations. Le nouveau programme de 10 heures est conçu pour rendre les connaissances en modélisation financière plus accessibles aux personnes n'ayant aucune expérience préalable dans ce domaine. FMI Foundations propose une brève immersion succincte dans le secteur de la modélisation financière, un domaine de pratique essentiel à la réussite des entreprises du monde entier. Parmi les sujets abordés, citons la manière de structurer efficacement un modèle financier, les concepts comptables clés, le contenu des tableaux et des états financiers.

« Nous avons conçu le nouveau programme de microcertification FMI Foundations d'une durée de 10 heures pour les étudiants universitaires et les professionnels qui cherchent une première étape accessible pour améliorer leur base de connaissances en modélisation financière, a déclaré Ian Schnoor, directeur exécutif du FMI. Les attestations du FMI, qui sont reconnues par les employeurs du monde entier, valident l'excellence dans le domaine. Et le programme FMI Foundations permettra à davantage de personnes de démarrer leur parcours dans le domaine de la modélisation financière. »

Le programme FMI Foundations est la première étape vers l'acquisition de compétences exceptionnelles en modélisation financière, qui peuvent être obtenues par l'attestation Advanced Financial Modeler (AFM) du FMI. Il est essentiel de posséder de solides compétences en modélisation financière, car les modèles financiers sont les outils de prise de décision les plus importants dans le domaine de la finance, notamment en période d'incertitude économique, lorsque les entreprises se dotent de nouveaux outils et ont besoin d'un portrait clair de leur trajectoire financière. De nombreuses entreprises exigent que les nouveaux employés et les employés existants possèdent des compétences bien développées en modélisation financière pour leur permettre de prendre les décisions commerciales les plus efficaces.

« Les employeurs du monde entier oeuvrant dans les domaines des services bancaires d'investissement, du capital-investissement, du développement des entreprises, de la recherche sur les actions, de la gestion d'actifs et du crédit exigent que leurs nouvelles recrues, comme leurs nombreux membres d'équipes existants, possèdent des compétences exceptionnelles en modélisation, a déclaré Paul Smith, ancien chef de la direction du CFA Institute et actuel membre du conseil d'administration du FMI. FMI Foundations fournit une plate-forme solide pour poursuivre les examens de modélisation financière rigoureux et surveillés du FMI : c'est une étape importante dans le parcours de la modélisation financière. » À la suite du programme vient l'examen visant à obtenir l'attestation AFM du FMI, qui permet aux employeurs du monde entier de vérifier que les compétences en modélisation financière d'une personne sont prêtes à être appliquées en entreprise. Les talents en modélisation financière sont très recherchés, et l'attestation du FMI aide les employeurs à trouver les talents dont ils ont besoin.

Consultez le https://fminstitute.com/ pour en savoir plus sur le Financial Modeling Institute et son nouveau programme FMI Foundations.

À propos du Financial Modeling Institute (FMI)

Fondé en 2017, le FMI a pour mission de promouvoir la sensibilisation, l'excellence et la discipline en matière de modélisation financière à l'échelle mondiale par l'entremise de ses programmes d'attestation de classe mondiale. Les examens du FMI sont pertinents pour les professionnels travaillant dans les secteurs des services bancaires, du capital-investissement, de la comptabilité, de la gestion d'actifs, du développement commercial, du capital-risque et d'autres secteurs de la finance. Le FMI est la seule organisation au monde à proposer des examens de modélisation financière rigoureux et surveillés. À la suite de recherches et de tests, le FMI a mis au point des examens qui placent la barre très haute en ce qui concerne les compétences en modélisation. L'attestation Advanced Financial Modeler (AFM) de niveau 1 a été lancée en 2017, l'attestation Chartered Financial Modeler (CFM) de niveau 2 a été lancée en 2018, et l'attestation Master Financial Modeler (MFM) de niveau 3 sera lancée en 2022.

