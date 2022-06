Services financiers Innovation CIBC agrandit son équipe de Denver et étoffe les rangs de ses équipes de direction et de couverture





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que Ron Singh se joint à l'équipe à titre de directeur général dans le bureau de Denver de Services financiers Innovation CIBC. Grâce à ses plus de 20 ans d'expérience en expansion des affaires, en structuration des opérations et en leadership d'équipe, Ron met à profit ses talents variés au sein de Services financiers Innovation CIBC à un moment important de l'évolution du groupe, car il soutient les ambitions de croissance de centaines de jeunes entreprises existantes et nouvelles dans la région. Ron travaillait auparavant à la Bank of America à Denver où il occupait le poste de vice-président principal.

« Je me réjouis à l'idée d'avoir une incidence immédiate sur la région des montagnes Rocheuses », a déclaré Ron Singh, directeur général au bureau de Denver de Services financiers Innovation CIBC. « En seulement quatre ans, Services financiers Innovation CIBC est devenu le deuxième prêteur le plus important pour les sociétés américaines des séries A à C du secteur des technologies et des sciences de la vie. Notre écosystème repose sur l'agilité, l'engagement et l'expérience, et je sais que j'ai trouvé chaussure à mon pied chez Services financiers Innovation CIBC. »

Alors que l'entreprise continue d'accroître sa présence, Services financiers Innovation CIBC annonce également les nominations suivantes dans les principaux marchés :

Sean Duffy, qui s'est joint au groupe en 2021 à titre de directeur général lors de l'ouverture du bureau au Royaume-Uni, a été nommé chef, Royaume-Uni et Europe, Services financiers Innovation CIBC.

Joe Hammer, directeur général au bureau de Boston de Services financiers Innovation CIBC, a été promu au poste de chef adjoint, Santé et sciences de la vie. Jeff Chapman, directeur général à Menlo Park, continuera son parcours dans le poste de chef, Santé et sciences de la vie, qu'il occupait avant l'acquisition de Wellington Financial LP par la Banque CIBC en 2018.

Paul McKinlay, directeur général à Toronto dans le secteur des actions de croissance, a décidé d'assumer responsabilité supplémentaire d'occuper le poste de leader de marché, Canada, Services financiers Innovation CIBC. Paul s'est joint à Wellington Financial LP en 2013 à titre d'associé.

À New York, Caroline Tkatschow a été promue au poste de directrice générale, Services financiers Innovation CIBC. Caroline s'est jointe au groupe en 2018 à Toronto après avoir fait partie du groupe Banque d'investissement ? Marché intermédiaire CIBC. Elle a été mutée au bureau de New York en 2021.

« Notre banque s'efforce de répondre aux besoins des entrepreneurs et des sociétés de capital de risque », a déclaré Mark McQueen, président et directeur gestionnaire général, Services financiers Innovation CIBC. « Ces mesures témoignent de notre engagement soutenu à veiller à ce que l'économie de l'innovation soit bien financée, en particulier en cette période de volatilité des marchés. » M. McQueen poursuivit : « Alors que nous continuons de contribuer au perfectionnement de notre équipe et de la faire croître dans tous les marchés clés, nous nous appuierons sur cette combinaison gagnante de promotion interne et de recrutement externe. Si vous êtes à la recherche d'une occasion d'affaires, d'une équipe expérimentée et amusante et d'un potentiel d'avancement professionnel évident, votre réponse se trouve à la Banque CIBC. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, écrivez à Services financiers Innovation CIBC à [email protected]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 09:05 et diffusé par :