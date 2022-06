Locus dévoile une plateforme de gestion des expéditions de la commande à la livraison pour transformer les opérations logistiques complexes du dernier kilomètre





Présentée au Gartner Supply Chain Symposium, la nouvelle solution combine la puissance d'algorithmes avancés et l'automatisation intuitive pour rationaliser les complexités logistiques, améliorer l'expérience client et transformer le dernier kilomètre en une fonction commerciale rentable

SAN FRANCISCO et ORLANDO, Floride, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Locus , une société de technologie de pointe qui résout les défis logistiques du dernier kilomètre, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de gestion des expéditions de la commande à la livraison au cours du 2022 Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm à Orlando, en Floride.

La solution de gestion des expéditions dans le monde réel de Locus aide les entreprises à gérer de manière transparente toutes les étapes de l'exécution du dernier kilomètre sur une plateforme unique et intégrée et à transformer ces opérations en centres de croissance stratégiques pour leur entreprise. Des algorithmes d'optimisation avancés et l'automatisation intuitive du flux de travail tirent des enseignements des résultats précédents afin d'améliorer l'efficacité de la planification, de l'ordonnancement et de l'acheminement des envois. Une visibilité, une capacité et une gestion des transporteurs accrues dans le cadre d'une solution intégrée prête pour l'API permettent de rationaliser les complexités logistiques, de maximiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer les expériences des utilisateurs finaux. En retour, cela permet de renforcer la réputation de la marque, de maintenir la fidélité des clients et de transformer les opérations du dernier kilomètre en centres de croissance stratégiques pour les entreprises.

Selon Gartner, « l'augmentation des opérations de commerce électronique a obligé les entreprises à s'adapter au rythme de l'évolution rapide des demandes des clients pour rester compétitives. De nombreux fournisseurs ont adapté leurs applications pour mieux prendre en charge les opérations B2C et du dernier kilomètre, en fournissant un engagement client et d'autres capacités spécifiques aux opérations du dernier kilomètre, comme l'utilisation de flottes externes. »

Locus est reconnu comme un fournisseur représentatif dans le Guide de marché 2022 de Gartner® pour les technologies de routage et d'ordonnancement des véhicules et du dernier kilomètre1.

« Dans le paysage concurrentiel actuel, les livraisons rapides et à temps ne sont pas négociables pour la satisfaction, la fidélisation et la croissance des clients », a déclaré Nishith Rastogi, fondateur et PDG de Locus. « Mais si de nombreuses entreprises considèrent la logistique du dernier kilomètre comme un simple moyen d'arriver à leurs fins, elles ne réalisent peut-être pas que l'optimisation de ces efforts peut réellement contribuer au résultat net. De la prise de commande à la post-réalisation, les marques qui exploitent stratégiquement la bonne technologie et les bons processus à toutes les étapes sont en mesure de mieux servir leurs clients et de les inciter à revenir. Alors que nous cherchons à nous développer et à adapter nos solutions aux côtés de nos clients, notre plateforme mondiale d'optimisation du dernier kilomètre sera particulièrement essentielle pour libérer le potentiel d'amélioration des affaires comme jamais auparavant. »

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Locus

Locus est une entreprise de technologie de pointe qui résout l'un des problèmes les plus difficiles de la chaîne d'approvisionnement mondiale : la logistique du dernier kilomètre. La plateforme de gestion des expéditions de la commande à la livraison de Locus aide les entreprises à transformer leurs opérations logistiques du dernier kilomètre en centres de croissance grâce à des algorithmes d'optimisation avancés et à l'automatisation intuitive des flux de travail qui équipent les entreprises des outils nécessaires pour maximiser leur efficacité tout en ravissant les clients.

Fondée en 2015 et soutenue par GIC Singapore, Tiger Global, Qualcomm Ventures et Falcon Edge, Locus a aidé un large éventail de clients à l'échelle mondiale dans divers secteurs d'activité - notamment Unilever, Nestlé, Bukalapak, The Tata Group, BlueDart, et bien d'autres - à exécuter 650 millions de livraisons dans plus de 30 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, dans la zone ANZ et sur le sous-continent indien. Sa technologie a également permis d'économiser 200 millions de dollars en frais de transit, de compenser 70 millions de kilogrammes d'émissions de CO2 tout en maintenant un taux de respect des accords sur les niveaux de service de 99,5 %.

