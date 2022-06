À l'approche du jour du déménagement, Bureau en Gros offre une variété de produits et de ressources pour aider les Québécois à déménager en toute simplicité





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW/ - Le 1er juillet marque le jour du déménagement, où des milliers de Québécois prendront un nouveau départ dans de nouvelles demeures et de nouveaux bureaux. En tant que partenaire inspirant pour les Québécois, Bureau en Gros est prêt à soutenir les Québécois le jour du déménagement avec les produits dont ils ont besoin pour le faire et les ressources dont ils ont besoin pour le faire efficacement.

« Bien qu'emménager dans un nouvel espace soit souvent une perspective excitante, le processus de déménagement - y compris la réduction des espaces, la planification de la logistique du déménagement et l'emballage - peut être une source importante de stress », a déclaré Michel Mélançon, vice-président régional, Bureau en Gros. « Depuis des années, Bureau en Gros soutient les Québécois durant cette période charnière. Bien que nous sachions qu'un déménagement comporte toujours des défis, nous sommes convaincus que notre expertise, nos ressources et notre excellent rapport qualité-prix pour les articles dont vous avez besoin peuvent contribuer à réduire le stress et à faire renaître l'excitation de recommencer à zéro dans votre nouvel espace. »

Ressources pour vous aider à planifier et à organiser votre déménagement

En tant que partenaire inspirant pour les Québécois, Bureau en Gros dispose d'un centre de ressources dédié au déménagement, qui comprend des listes de tâches, des conseils et d'autres informations relatives au déménagement afin de réduire le stress lié au déménagement de la maison et du bureau. Les nouveautés du Carrefour de ressources sur le déménagement sont les suivantes :

Liste de contrôle et calendrier du jour du déménagement : vous aide à rationaliser votre journée de déménagement en vous concentrant, en vous assurant que vous êtes bien préparé.

Infographie sur les solutions de recyclage : vous aide à désencombrer et à recycler tous vos objets indésirables grâce aux cinq programmes de recyclage de Staples .

. Chercheur de boîtes en carton sur bureauengros.com - vous aide à trouver la bonne taille de boîte pour rendre le déménagement rapide et facile.

Un désencombrement efficace, pour un déménagement vert et facile

Un déménagement est l'un des meilleurs moments pour désencombrer, mais il n'est pas toujours évident de savoir quoi faire avec les appareils électroniques domestiques et les déchets toxiques. Bureau en Gros s'est engagé à recycler et à détourner les matériaux du processus de déchets, ainsi qu'à rendre le recyclage facile et gratuit pour ses clients. Les programmes de recyclage pratiques que vous pouvez trouver en magasin et en ligne sur bureauengros.com comprennent :

Le programme de recyclage du carton : Cette année, Bureau en Gros relance son programme de collecte et de recyclage du carton ondulé par le biais de sa flotte de livraison en 2022.

: Cette année, Bureau en Gros relance son programme de collecte et de recyclage du carton ondulé par le biais de sa flotte de livraison en 2022. Programme de recyclage des piles : Bureau en Gros s'associe à Call2Recycle pour collecter les piles usagées (rechargeables et alcalines) dans tous les magasins et à son siège social pour les recycler.

: Bureau en Gros s'associe à Call2Recycle pour collecter les piles usagées (rechargeables et alcalines) dans tous les magasins et à son siège social pour les recycler. Recyclage des appareils électroniques : Grâce au partenariat de Bureau en Gros avec eCycle Solutions, les appareils électroniques en fin de vie, notamment les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les périphériques, peuvent être déposés dans presque tous les magasins Bureau en Gros (à l'exception des magasins de Calgary , en Alberta ). Bureau en Gros est un site autorisé à fournir des déchets électroniques par l'intermédiaire de l'Electronic Products Recycling Association (EPRA) à l'échelle nationale.

: Grâce au partenariat de Bureau en Gros avec eCycle Solutions, les appareils électroniques en fin de vie, notamment les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les périphériques, peuvent être déposés dans presque tous les magasins Bureau en Gros (à l'exception des magasins de , en ). Bureau en Gros est un site autorisé à fournir des déchets électroniques par l'intermédiaire de l'Electronic Products Recycling Association (EPRA) à l'échelle nationale. Instruments d'écriture : En 2012, Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage des instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle. Les clients peuvent déposer des instruments d'écriture usagés, tels que des stylos, des crayons, des marqueurs et des surligneurs dans les magasins locaux, qui sont ensuite expédiés à TerraCycle pour être recyclés.

: En 2012, Bureau en Gros a lancé un programme de recyclage des instruments d'écriture en partenariat avec TerraCycle. Les clients peuvent déposer des instruments d'écriture usagés, tels que des stylos, des crayons, des marqueurs et des surligneurs dans les magasins locaux, qui sont ensuite expédiés à TerraCycle pour être recyclés. Déchiquetage : Grâce au partenariat de Bureau en Gros avec Iron Mountain, les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et rentables. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution.

: Grâce au partenariat de Bureau en Gros avec Iron Mountain, les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et rentables. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution. Programmes de recyclage de l'encre : Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre finissent dans les décharges nord-américaines. Les magasins Bureau en Gros et les chauffeurs-livreurs Bureau en Gros collectent également les cartouches d'encre/toner auprès des consommateurs pour les recycler.

De bons choix pour votre déménagement - et un excellent rapport qualité-prix

Bureau en Gros compte plus de 60 succursales à travers le Québec et toutes sont approvisionnées et prêtes à aider les personnes qui déménagent avec toutes les fournitures essentielles qu'elles recherchent, y compris des boîtes, du ruban adhésif, des chariots, des solutions d'entreposage et plus encore. Voici quelques-uns des meilleurs choix de déménagement :

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

