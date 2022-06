Le gala Bulles & Tapis Rouge célèbre ses 10 ans au Vieux - Port de Montréal





Mercredi 31 août : plusieurs créateurs de renom présenteront leur collection automne-hiver 2022

Gala annuel de la rentrée montréalaise en soutien à la mission de l'Association pulmonaire du Québec

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - La 10e édition du gala Bulles & Tapis Rouge, soirée-bénéfice soutenant la mission de l'Association pulmonaire du Québec, aura lieu le mercredi 31 août 2022 au Grand Quai du Port de Montréal. Animée par Geneviève Borne, la soirée sera l'occasion pour les 400 personnes présentes d'assister à un défilé sous la direction artistique de Hans Koechling mettant en lumière les créations automne-hiver 2022 signées Philippe Dubuc, Denis Gagnon, Marie Saint Pierre, SHAN, Helmer, Hip and Bone, Nadya Toto, Mikael D, Di Carlo Couture, Eliza Faulkner, Angela Mitchell et Alan Anderson.

Cette soirée festive marquant le début des événements de la rentrée montréalaise soutient la recherche et aide les trois millions de personnes atteints d'une maladie respiratoire au Québec. Convivial, résolument glamour, l'événement donnera d'ailleurs la parole à certains patients devant composer avec la maladie, par l'entremise du volet Regard pour la cause. En plus de leurs témoignages, plusieurs de ces personnes participeront au défilé.

« On dit que "Respirer est le plus grand plaisir de la vie"; un plaisir et un droit fondamental qui devrait être accessible à chacun, explique Nadya Toto. Nous participons pour supporter l'Association pulmonaire du Québec dans leur mission de recherche, d'éducation et de prévention des maladies pulmonaires, pour but d'assister les personnes atteintes à exercer leur droit de bien respirer. »

Ce cocktail dînatoire de prestige allie donc divertissement, plaisirs, réflexions et cuisine d'exception.

T-shirts exclusifs et place aux créateurs émergents

Plusieurs créateurs présents le 31 août se sont mobilisés pour réaliser des illustrations sur des t-shirts mis en vente en édition limitée sur le site Web de l'Association pulmonaire du Québec. Des créateurs émergents du Collège LaSalle, du Cégep Marie-Victorin et de l'École supérieure de mode ESG UQAM seront également à l'honneur durant ce gala.

Encan en ligne et cadeaux à gagner

Quelques semaines avant l'événement et durant la soirée, les invités auront l'occasion de miser sur plusieurs lots à l'occasion de l'encan en ligne, une initiative rendue possible grâce aux dons de précieux partenaires. Plusieurs lots également à gagner dont une croisière sur le Nil !

L'équipe de l'Association pulmonaire du Québec encourage l'éducation, la promotion de la santé respiratoire, la prévention des maladies pulmonaires et la réadaptation. Elle offre également des services aux personnes atteintes, en accompagnant leurs proches et en soutenant la recherche.

Investir dans le présent et l'avenir

En huit ans, l'événement a récolté 1,2 million de dollars. Ces sommes sont notamment utilisées pour encourager des jeunes chercheurs ayant moins de huit ans de pratique, financer des groupes d'entraide en réadaptation respiratoire et produire des outils de communication distribués aux patients et aux professionnels dans les hôpitaux.

Au Québec, seulement 2 % des patients ont accès des soins en réadaptation respiratoire

L'événement soutient également le Centre Inspir'er, espace initié et géré par l'Association pulmonaire du Québec. Accompagné par une inhalothérapeute et une kinésiologue, chaque patient du centre profite d'un programme sur-mesure pour améliorer sa condition respiratoire.

Gala Bulles & Tapis Rouge

Mercredi 31 août 2022, dès 18 heures - Grand Quai du Port de Montréal - Billets : 350 $

Détails : www.gala-bullestapisrouge.ca|#GalaBTR |@PoumonQc

Cet événement est rendu possible grâce à ses commanditaires principaux Rogers et Biron.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 08:56 et diffusé par :