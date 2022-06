Dematic accélère l'innovation de la chaîne d'approvisionnement avec Google Cloud





La transformation numérique et la collaboration tirent parti des forces des partenaires pour résoudre les complexités croissantes de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution

ATLANTA, Géorgie, et SUNNYVALE, Californie, 6 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Dematic, une filiale du fournisseur mondial d'intralogistique KION Group, a annoncé un partenariat visant à transformer l'industrie de la chaîne d'approvisionnement grâce à une innovation infonuagique accélérée. Dematic vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à fournir des solutions de mise sur le marché en combinant l'expertise de Dematic en matière de chaîne d'approvisionnement avec les technologies de pointe de Google Cloud dans le nuage, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique.

Les partenaires uniront leurs forces pour tirer parti des apprentissages partagés qui stimuleront l'innovation infonuagique rapide. En migrant les offres de Dematic vers le nuage et en introduisant l'IA et l'apprentissage machine, Dematic améliorera l'exécution de la chaîne d'approvisionnement des clients.

« Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de notre précieuse collaboration avec l'équipe Google Cloud, dont le vif intérêt à nous aider à construire et à tester la prochaine génération de solutions de gestion d'entrepôt fait de cette alliance un complément parfait à notre stratégie de croissance. Grâce à ce partenariat, nous aidons nos clients à faire progresser leur position dans l'industrie », a déclaré Dee Cusack, chef de la technologie de Dematic.

« Nous apprécions la volonté d'innovation de Google Cloud et son engagement à réinventer les solutions de nos clients alors que nous effectuons notre propre transition vers le nuage. Nous sommes ravis de commencer ensemble le prochain chapitre de notre entreprise. »

Le partenariat permettra à Dematic de développer et de déployer une gamme de solutions, y compris le commerce électronique et l'exécution omnicanal, ainsi que des applications de tour de contrôle pour les marchés verticaux clés, notamment les marchandises générales, l'épicerie, l'habillement et l'alimentation et les boissons.

« Google Cloud s'engage à aider les organisations de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement à répondre aux besoins et aux attentes en évolution rapide des clients, des fournisseurs et des centres de distribution grâce à la technologie infonuagique, a déclaré Kirsten Kliphouse, présidente, Amérique du Nord, Google Cloud. Nous sommes ravis de nous associer à Dematic pour fournir à nos clients des solutions et des technologies innovantes qui les aideront à faire face rapidement aux changements dans l'industrie et qui soutiennent leurs objectifs de transformation numérique. »

Avec Google Cloud, les clients de Dematic pourront créer une chaîne d'approvisionnement plus durable en exploitant les données pour comprendre les gains d'efficacité à gagner dans des domaines tels que les opérations, la planification, la main-d'oeuvre et les stocks.

À propos de Dematic

Dematic conçoit, construit et prend en charge des solutions automatisées intelligentes qui renforcent et soutiennent l'avenir du commerce pour ses clients dans les domaines de la fabrication, de l'entreposage et de la distribution. Avec des centres d'ingénierie de recherche et développement, des installations de fabrication et des centres de service situés dans plus de 35 pays, le réseau mondial Dematic de plus de 11 000 employés a aidé à réaliser environ 8 000 installations client dans le monde pour certaines des plus grandes marques mondiales. Basée à Atlanta, Dematic est membre du groupe KION, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots de manutention et de solutions de chaîne d'approvisionnement.

À propos de KION Group

Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots de manutention et de solutions de chaîne d'approvisionnement. Son portefeuille comprend des chariots industriels tels que des chariots élévateurs et des chariots d'entrepôt, ainsi que des technologies d'automatisation intégrées et des solutions logicielles pour l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, y compris tous les services associés. Dans plus de 100 pays à travers le monde, les solutions du groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans les usines, les entrepôts et les centres de distribution.

Le groupe, qui fait partie du MDAX, est le premier constructeur de chariots de manutention en Europe quant aux unités vendues en 2021. En Chine, il est le premier fabricant étranger (selon le chiffre d'affaires en 2020) et le numéro trois au total. Le groupe KION est également l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'automatisation d'entrepôt (selon le chiffre d'affaires en 2020).

À la fin de 2021, plus de 1,6 million de chariots de manutention du groupe KION et plus de 8 000 de ses systèmes installés étaient utilisés par des clients de différentes tailles et dans de nombreuses industries sur six continents. Le groupe compte actuellement environ 40 000 employés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 10,3 milliards d'euros en 2021.

Les images actuelles du groupe KION peuvent être trouvées dans notre base de données d'images à l'adresse https://mediacenter.kiongroup.com/categories et sur les sites web de nos différentes marques.

Avis juridiques :

Ce communiqué et les informations qu'il contient sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent pas un prospectus ou une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays. Ce communiqué contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, par exemple, des changements dans les conditions commerciales, économiques et concurrentielles (y compris en ce qui concerne les développements futurs liés à la pandémie de COVID-19), des réformes réglementaires, les résultats des études techniques, les fluctuations des taux de change, les incertitudes dans les procédures judiciaires ou d'enquête et la disponibilité des financements. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué.

