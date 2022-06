Gestion mondiale d'actifs CI déclare sa conformité aux normes Global Investment Performance Standards





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle était conforme aux normes Global Investment Performance Standards (« GIPS® ») du CFA Institute.

« Nous sommes très fiers d'avoir mené à bien le processus rigoureux permettant de prétendre à la conformité aux normes GIPS, la norme mondiale de présentation des historiques de rendement », a déclaré Marc-André Lewis, vice-président exécutif et responsable de la gestion des investissements pour GMA CI.

« Avec l'étape supplémentaire consistant à faire l'objet d'une vérification par un tiers indépendant, il s'agissait d'un projet important pour un gestionnaire d'actifs de taille tel que GMA CI. Il représente notre engagement profond à établir la confiance auprès de nos clients investisseurs, à suivre les pratiques exemplaires en matière de gestion des investissements, et à moderniser continuellement notre activité. »

Lancées en 1999, les normes GIPS sont des normes universelles et volontaires basées sur les principes fondamentaux de divulgation complète et de représentation équitable du rendement des investissements. Les normes GIPS sont administrées par le CFA Institute et ont été adoptées par plus de 1 800 organisations réparties sur 49 marchés dans le monde, y compris la totalité ou une partie de 90 des 100 principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, selon les données de Cerulli Associates.

Karyn Vincent, CFA, CIPM, responsable principale des normes industrielles mondiales pour le CFA Institute, a déclaré : « Nous félicitons GMA CI pour ses efforts visant à faire passer les investisseurs en premier. GMA CI est un exemple de leader qui fait véritablement progresser la profession d'investisseur en appliquant des normes plus élevées. Nous encourageons d'autres gestionnaires d'actifs à suivre cet exemple pour promouvoir l'équité, la transparence et l'éthique en matière de rendement des investissements. »

Bien que cela ne soit pas obligatoire, GMA CI a suivi le processus volontaire et rigoureux de vérification de sa société par une partie tiers indépendante. La vérification permet de s'assurer que les politiques, les procédures et les divulgations de rendement d'une entreprise ont été vérifiées de façon à en assurer la conformité aux normes éthiques et aux pratiques exemplaires du secteur exigées par les normes GIPS. Le Spaulding Group, Inc. a effectué la vérification. Guardian Performance Solutions, LLC, consultant en conformité aux GIPS, a aidé GMA CI à établir les processus et les systèmes nécessaires pour réaliser la conformité.

Pour plus de renseignements sur les normes GIPS, veuillez consulter le site https://www.gipsstandards.org/.

À propos du CFA Institute

Le CFA Institute est l'association mondiale des professionnels de l'investissement qui établit la norme en matière d'excellence professionnelle et d'accréditation. L'organisation est un défenseur du comportement éthique sur les marchés d'investissement et une source de connaissances respectée dans la communauté financière mondiale. Notre objectif est de créer un environnement où les intérêts des investisseurs sont prioritaires, où les marchés fonctionnent au mieux et où les économies se développent. On compte plus de 180 000 titulaires de la charte CFA® dans le monde répartis sur plus de 160 marchés. Le CFA Institute compte neuf bureaux dans le monde et 160 sociétés locales. Pour plus de renseignements, visitez le site http://www.cfainstitute.org ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter avec @CFAInstitute.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d'actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX, NYSE : CIXX), une société mondiale intégrée de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 354,6 milliards $ d'actifs au 30 avril 2022.

