DNA Script rend possible le développement de tests q/dPCR en une journée, de la conception aux résultats, avec le lancement lors de la conférence AGBT des kits SYNTAX de nouvelle génération

Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence Advances in Genome Biology and Technology (AGBT), DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour l'ADN à la demande, a annoncé le lancement de la première solution rendant possible la réalisation le jour même de tests q/dPCR personnalisés, grâce à une nouvelle génération de kits pour le système SYNTAX qui permettent d'imprimer des amorces et des sondes en quelques heures. Cette annonce intervient deux jours avant la présentation AGBT du mercredi 8 juin à 14h55 EST, au cours de laquelle les fondateurs présenteront des données récentes illustrant les nouvelles applications et performances du système SYNTAX.

Pour la première fois depuis l'introduction de la PCR en 1984, les laboratoires pourront concevoir et imprimer des tests q/dPCR, directement sur site et sur leur paillasse, en seulement 8 heures. Une performance accrue, combinée à une configuration en seulement 15 minutes, à un délai de synthèse rapide et à un contrôle complet du flux de travail, offre aux laboratoires le meilleur rapport qualité-prix pour les fragments d'ADN modifiés à façon. Les nouveaux kits sont conçus pour accélérer les flux de développement de tests en génomique, en particulier pour les tests q/dPCR, NGS, ISH et FISH.

"Le lancement de ce produit est un véritable changement de paradigme. Il permet à nos clients, les utilisateurs de SYNTAX de concevoir et de mettre en oeuvre des tests "custom" en moins d'une journée, avant même que d'autres n'aient commencé. Plus que jamais, la science et l'innovation sont engagées dans une course de vitesse, qu'il s'agisse d'une publication scientifique à venir, d'un nouveau test diagnostic ou même d'un vaccin. Les chercheurs doivent y arriver plus rapidement, et nous allons les aider à y arriver les premiers", a déclaré le PDG et cofondateur de DNA Script, Thomas Ybert, Ph.D. "Avec un système SYNTAX de paillasse sur site et ces nouveaux kits, nous permettons à nos clients de remplacer un processus de synthèse complexe par un instrument unique qui fait raccourcit drastiquement le développement itératif de tests de plusieurs mois à quelques jours."

Cette dernière génération de kits apporte de nouvelles fonctionnalités à la plateforme SYNTAX :

Imprimer des fragments d'ADN plus longs, jusqu'à 80 nt de longueur

Synthétiser des sondes et amorces de q/dPCR, en seulement 8 heures.

Imprimer des fragments d'ADN à un rendement et une concentration plus élevée (?7 µM et ?600 pmol).

Marquer les sondes avec des fluorophores, des quenchers ou de la biotine.

La plateforme SYNTAX de DNA Script offre aux chercheurs des gains de temps considérables, en imprimant des amorces et des sondes en 8 à 12 heures, ainsi que le meilleur rapport qualité-prix par test comparée aux principales solutions de fragments d'ADN disponibles sur le marché. Les premiers utilisateurs de la plateforme SYNTAX ont déjà tiré parti de la synthèse à la demande pour éliminer les goulots d'étranglement dans le développement de tests de détection de menaces biologiques, de tests de réponse rapide à des épidémies virales et de nouveaux vaccins et thérapies.

"Le système SYNTAX change la donne pour les organisations de recherche (CRO) précliniques comme le nôtre. Pour l'identification des biomarqueurs et le profilage de l'expression génique que nous effectuons, nous dépensons des milliers de dollars par mois en amorces et sondes, pour finalement devoir attendre qu'ils soient synthétisés et expédiés. Avoir SYNTAX sur site réduit nos délais d'exécution des tests, diminue leur coût unitaire d'environ 30 % et permet à notre laboratoire d'optimiser plus rapidement les tests d'expression, ce qui améliore considérablement nos résultats", a déclaré Jonathan Wray, associé directeur chez DC3 Therapeutics. "La facilité d'utilisation et l'excellent service après vente de DNA Script nous ont permis d'être opérationnels avec le système SYNTAX en un rien de temps."

En qualité de sponsor Bronze, pendant toute la durée de la conférence AGBT, DNA Script a mis à disposition un salon de présentation dans la suite Jade-Lexington, où les participants peuvent voir le système SYNTAX en action, sa vitesse de synthèse des sondes et des amorces avec une facilité et une automatisation de type plug-and-play. Des démonstrations individuelles peuvent être programmées à l'avance.

Les présentations de DNA Script à AGBT comprennent :

? Présentation sur podium : La synthèse enzymatique d'ADN le jour même : Imprimez maintenant des amorces et des sondes marquées à l'aide du système SYNTAX.

Présentateurs : Thomas Ybert et Xavier Godron, directeur technique et cofondateur de DNA Script, docteur en médecine.

Date et heure : mercredi 8 juin, 14 h 55 - 15 h 15 EDT

Lieu : Session principale - Salons floridiens A-L

? Présentation de posters (n° 517) : La synthèse enzymatique d'ADN (SDE) permet un accès rapide aux oligos synthétiques pour produire des vecteurs d'expression pour les variantes de pointe du SRAS-CoV-2.

Présentateurs : Benoit Derrien, Ph.D., chef de projet d'application, DNA Script

Date et heure : mardi 7 juin, 13 h 30 - 15 h HAE

Lieu : Salle de bal Bonnet Creek Salon VII-XII

? Présentation d'affiches (#540) : L'accès aux oligos synthétiques produits par synthèse enzymatique d'ADN (SDE) a accéléré le développement de mutants de Candida glabrata pendant la pandémie de COVID-19.

Présentateurs : Colin Clairet, Ph.D., chercheur post-doctoral, Institut Pasteur

Date et heure : mercredi 8 juin, 16 h 40 - 18 h 10 HAE

Lieu : Salle de bal Bonnet Creek Salon VII-XII

"Depuis que nous avons procuré le premier accès commercial mondial à la synthèse enzymatique d'ADN via la plateforme SYNTAX à l'été 2021, nous avons apporté un certain nombre d'améliorations pour faire progresser l'impression d'ADN sur site et sur paillasse ", a déclaré Thomas Ybert. "Compte tenu des nombreuses applications et du besoin urgent de les réaliser rapidement, l'impression d'ADN à la demande sur site est en train de devenir l'une des technologies les plus importantes du 21e siècle."

Fondée en 2014, DNA Script est une entreprise technologique pionnière dans le domaine des sciences de la vie, qui développe une nouvelle méthode plus rapide, plus puissante et plus polyvalente pour concevoir et fabriquer de l'ADN. L'entreprise a mis au point une alternative à la synthèse d'ADN traditionnelle appelée synthèse d'ADN enzymatique, ou EDS, permettant à cette technologie d'être accessible aux laboratoires disposant du premier instrument de synthèse enzymatique de paillasse, le système SYNTAX. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script vise à transformer la recherche en sciences de la vie grâce à une technologie innovante qui donne aux chercheurs un contrôle et une autonomie sans précédent.

