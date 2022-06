Thales et Palo Alto Networks fournissent de nouvelles intégrations pour aider les organisations à déployer une sécurité Zero Trust





Alors que les organisations continuent leur transformation numérique et migrent davantage de leurs charges de travail, réseaux et protocoles de sécurité sur le cloud, elles connaissent une pression croissante pour déployer des solutions de sécurité suffisamment performantes afin de protéger leurs réseaux. La collaboration de longue date entre les deux chefs de file mondiaux de la cybersécurité, Thales et Palo Alto Networks, contribuera à soutenir cette migration généralisée vers le cloud, permettant ainsi aux organisations de mettre à échelle des systèmes de sécurité Zero Trust. Grâce à trois intégrations technologiques, les entreprises auront accès aux ressources internes dans le cadre d'une architecture de sécurité robuste et hautement résiliente.

Cette annonce intervient au moment où la transformation du cloud au niveau de toute l'entreprise se produit à un rythme soutenu pour prendre en charge un environnement de travail de plus en plus hybride. Conformément à cette évolution, il est crucial que les entreprises sécurisent les environnements IT qui ne disposent plus de périmètre de sécurité physique défini. La combinaison de contrôles d'accès basés sur l'identité et de systèmes d'authentification multifacteur permettra une transformation sécurisée du cloud, ce qui bénéficiera aux employés en télétravail souhaitant accéder en toute sécurité, à distance, à toutes les ressources, depuis n'importe quel lieu et dispositif.

Trois intégrations clés

Ces intégrations minimiseront les risques de violation des données en cas d'identité compromise en déployant une authentification à la fois éprouvée et adaptative en périphérie du réseau, et en garantissant des flux de restauration automatisés dans le cas d'un événement d'accès non vérifié.

En intégrant la solution SafeNet Trusted Access de Thales à l'ensemble des technologies Palo Alto Networks Prisma® Access, GlobalProtect, ML-Powered Next Generation Firewalls et Cortex® XSOAR, les entreprises pourront déployer un modèle Zero Trust sur un large éventail de solutions. Les organisations tireront parti d'une authentification multifacteur sécurisée et adaptative, d'une gestion des accès couvrant l'ensemble des solutions périphériques, de politiques de sécurité des réseaux, d'une réponse en cas d'incident et d'une surveillance des menaces.

"Thales collabore avec nous pour accompagner nos clients durant leur transformation numérique, et ensemble nous sommes fin prêts pour proposer une approche Zero Trust avec des solutions d'authentification, de sécurité SOC et ZTNA. Grâce à ces intégrations, les entreprises sont en mesure d'accéder en toute sécurité aux environnements hybrides et cloud, de détecter toute activité suspecte sur les comptes, de déclencher automatiquement des alertes et d'appliquer des politiques d'accès plus strictes en temps réel", déclare Tana Rosenblatt, VP, partenariats technologiques, Palo Alto Networks.

"Les menaces planant sur les entreprises évoluent rapidement et conduisent à une augmentation de l'échelle et de la complexité des risques auxquels de nombreux clients sont confrontés. Alors que les organisations transfèrent leur sécurité de réseau sur le cloud, il devient plus difficile de déployer des contrôles de sécurité holistiques. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Palo Alto Networks et de proposer aux organisations une feuille de route précise vers une sécurité Zero Trust basée sur les identités.

En appliquant une authentification multifacteur adaptative en périphérie du réseau et en gérant et en arrêtant les événements d'accès non vérifié en temps réel, Thales et Palo Alto Networks garantissent une transition sécurisée et couronnée de succès vers le cloud", conclut Francois Lasnier, VP, produits de gestion des accès, Thales.

Pour les entreprises souhaitant déployer une approche Zero Trust au sein de leurs réseaux, les solutions de sécurité de Thales et Palo Alto Networks sont disponibles dès à présent. Découvrez comment déployer des cadres Zero Trust à l'aide des solutions de sécurité de Thales et Palo Alto Networks en rejoignant notre table-ronde RSA Conference consacrée au Zero Trust axé sur les identités avec Palo Alto Networks, en réservant une des places limitées ici.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

VEUILLEZ VISITER

Groupe Thales

Sécurité

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 08:10 et diffusé par :