La Première du Canada nomme Deliska Beauregard au poste de chef des affaires juridiques et secrétaire générale

La Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada (la « Première du Canada ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Deliska Beauregard à titre de chef des affaires juridiques et secrétaire générale. Mme Beauregard fait partie de l'équipe de direction et relève de Nigel Branker, président-directeur général de la Première du Canada.

« Alors que nous continuons à accélérer notre stratégie commerciale, nous sommes ravis d'accueillir Mme Beauregard dans notre équipe de direction pour renforcer les capacités de gestion des risques et soutenir les objectifs stratégiques de la Première du Canada, a déclaré M. Branker. Son expérience exceptionnelle dans le secteur de l'assurance et son expertise approfondie des produits seront des atouts essentiels pour diriger l'entreprise dans une période de croissance rapide et transformationnelle. »

Mme Beauregard possède plus de 20 années d'expérience à titre de conseillère juridique au sein d'équipes internes dans les secteurs de l'assurance et des services financiers. Dans son ancien rôle de vice-présidente et d'avocate-conseil à la Compagnie d'assurance Chubb du Canada, elle a dirigé les activités de réglementation et de conformité pour les offres d'assurance collective et les services aux créanciers. Elle a assuré un leadership essentiel pour toutes les questions de réglementation liées à l'assurance, tout en soutenant la mise en oeuvre d'initiatives de conformité de l'entreprise et en offrant des conseils en matière de confidentialité, de plaintes et de litiges.

« Je suis honorée de me joindre à la Première du Canada pendant une période de transformation aussi passionnante, a déclaré Mme Beauregard. J'ai hâte de mettre à profit ma vaste expérience des secteurs de l'assurance et des services financiers pour propulser la mission de la Première du Canada. »

Mme Beauregard est titulaire d'un diplôme en droit civil de l'Université de Montréal et d'un diplôme en common law de l'Université de Windsor.

À propos de la Première du Canada

Depuis plus de 60 ans, la Première du Canada s'est engagée à assurer la sécurité financière aux Canadiens et leurs familles face aux imprévus. La Première du Canada offre des produits d'assurance-vie temporaire individuelle et collective, d'assurance accident et maladie, d'assurance-crédit et d'assurance-créance à d'importants établissements financiers, détaillants et groupes d'affinité. La compagnie couvre plus de deux millions de Canadiens et familles d'un océan à l'autre. La Première du Canada est une filiale à part entière de Securian Financial Group, Inc. Pour de plus amples renseignements sur la Première du Canada, visitez le site www.canadianpremier.ca.

