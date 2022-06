INVITATION AUX MÉDIAS - Séance d'information concernant les amendements à la Loi sur le courtage immobilier : interdiction de la double représentation

Women in Capital Markets (WCM), un organisme national à but non lucratif créé pour accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance, est heureux de célébrer les 18 chefs d'entreprise qui ont reçu le prix Champions du changement 2022 de...

Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence Advances in Genome Biology and Technology (AGBT), DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour l'ADN à la demande, a annoncé le lancement de la première solution rendant possible la...

Les changements annoncés à la Loi sur le courtage immobilier, lors de la sanction du projet de loi no 5 en décembre dernier, auront un impact sur la pratique du courtage immobilier et le public, à compter du 10 juin 2022. Les représentantes et...