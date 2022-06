10e anniversaire - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec lance un appel à projets visant à soutenir deux clientèles de proches aidants





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans la cadre de son 10e anniversaire, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) lance un appel à de nouveaux types de projets. En plus de son appui régulier, la Fondation vise à soutenir deux clientèles spécifiques qu'elle juge moins bien desservies : les jeunes proches aidants âgés de 14 à 24 ans et les proches aidants, vulnérables à des problèmes de santé mentale.

« Pour cet anniversaire, nous souhaitons aller au-delà de nos activités régulières pour répondre à des enjeux sociaux grandissants dans le réseau. Avec ce nouvel appel à projets, nous désirons offrir une aide particulière à deux types de clientèles pour lesquels les ressources nous semblent insuffisantes » mentionne le Dr Vincent Oliva, président du conseil d'administration de la Fondation de la FMSQ.

Soutenir les jeunes proches aidants

Les jeunes proches aidants sont des jeunes de moins de 25 ans qui apportent un soutien à un membre de leur entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente. Souvent, les responsabilités assumées par les jeunes proches aidants vont au-delà de ce qui est attendu d'eux, compte tenu des normes sociales et de leur âge. Au Canada, on estime qu'ils étaient 1,9 million à assumer ce rôle en 2012.

« Nous souhaitons appuyer le développement de ressources spécifiques pour les jeunes proches aidants, car nous estimons qu'ils sont susceptibles de se sentir isolés, de développer une dépendance, de subir de l'intimidation ou de vivre des problèmes de décrochage scolaire », poursuit le Dr Vincent Oliva.

Ainsi, les projets visés par l'appel doivent s'adresser aux jeunes proches aidants de 14 à 24 ans et offrir du répit ou de l'aide sous forme d'activité (sociale, physique ou de ressourcement), de formation, d'aide à la scolarité ou toute autre initiative jugée admissible selon les critères de sélection.

Protéger la santé mentale des proches aidants et des aidés

Le rôle d'aidant peut entraîner plusieurs conséquences sur les plans physique, professionnel, social, familial et psychologique. En effet, comparativement au reste des Québécois, les proches aidants sont plus à risque de perdre leur emploi, d'éprouver des difficultés financières, d'avoir une vie amoureuse et sociale peu active, de se priver de vacances, et bien plus.

« Ces facteurs peuvent entraîner un niveau de stress élevé, une dépression, une détresse psychologique et d'autres problèmes de santé mentale. Nous souhaitons donc, à travers cet appel à projets, soutenir encore plus les proches aidants et ainsi contribuer à leur bien-être psychologique », conclut le Dr Vincent Oliva.

Les projets visés par l'appel à projets doivent donc offrir une forme de répit ou d'aide favorisant la prévention, la protection ou le maintien de la santé mentale des proches aidants. Cette aide peut être sous forme d'activité (sociale, physique ou de ressourcement), de formation ou toute autre initiative jugée admissible selon les critères de sélection.

Les projets doivent être soumis par des organismes de bienfaisance enregistrés, doivent être réalisés sur une période maximale de 12 mois et se terminer au plus tard le 31 décembre 2023. Les organismes intéressés ont jusqu'au 31 août 2022 pour soumettre leur projet sur le site de la Fondation de la FMSQ: www.fondation.fmsq.org .

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, elle améliore de façon très concrète la vie des personnes proches aidantes au Québec. Ces gens s'investissent entièrement pour soutenir un proche souffrant d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

