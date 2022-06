Le Gala de la Fondation de l'Hôpital de Lachine permet de récolter 125 000 $ nets pour l'achat d'équipement essentiel





MONTRÉAL, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de l'Hôpital de Lachine a organisé son 10e gala caritatif annuel le 4 juin dernier, recueillant ainsi des fonds indispensables à la modernisation de l'Hôpital de Lachine. Tous les dons financeront la campagne Osez rêver pour l'Hôpital de Lachine, qui vise à recueillir 5 millions de dollars pour compléter son projet de revitalisation, au coût de 210 millions de dollars. Ensemble, la Fondation de l'Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM recueillent des fonds pour acquérir de l'équipement sophistiqué n'étant pas couvert par les budgets gouvernementaux.



Présenté par Aldo Construction et Amazon, ce gala sous le thème des tropiques avait lieu à l'Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal et a accueilli près de 260 invités dans un paradis tropical avec un décor, des mets et des performances incroyables. L'événement s'est déroulé à guichets fermés dans un plus petit format qu'à l'habitude en raison des restrictions sanitaires actuelles.

« Lachine, Dorval et les communautés environnantes ne manquent jamais de soutenir la Fondation de l'Hôpital de Lachine, c'est pourquoi nous apprécions tant notre collectivité. Nous sommes également très reconnaissants envers les nombreuses compagnies et entreprises locales pour leur généreux appui! C'est votre engagement qui a fait de cette soirée un tel succès. Merci. »

- Jacques Filion, président du conseil d'administration de la

Fondation de l'Hôpital de Lachine du CUSM

La Fondation de l'Hôpital de Lachine était fière de décerner pour la toute première fois le prix E. Noël Spinelli. Nommé en mémoire de cet ancien président du conseil d'administration, ce prix sera remis chaque année à un membre du personnel, un médecin ou un bénévole en reconnaissance de son engagement et de sa contribution philanthropique. Claude Briault en est le premier récipiendaire. Il a travaillé à l'Hôpital de Lachine pendant plus de 40 ans et a été, durant de nombreuses années, le président du comité organisateur du gala. Véritable bénévole dans l'âme, il s'est impliqué auprès de plusieurs autres organismes de bienfaisance.

« C'est vraiment extraordinaire de voir notre communauté se mobiliser pour l'Hôpital de Lachine. Son expertise et ses soins empreints de compassion ont changé tant de vies. Merci à nos commanditaires, nos donateurs et nos invités pour leur générosité et leur engagement envers la revitalisation de l'Hôpital de Lachine. »

- Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

La Fondation de l'Hôpital de Lachine et la Fondation du CUSM remercient toutes celles et tous ceux qui ont soutenu cet événement, en particulier ses partenaires principaux Aldo Construction et Amazon. Merci particulièrement à Rona Lachine, RBC Banque Royale, Harden, l'arrondissement de Lachine, la Pharmacie Aboud Georges affiliée à Jean Coutu, les Soeurs de Sainte-Anne du Québec, ainsi qu'à Axor, IGA Vallée, Pharmaprix (Karine Arpin, André Kayal, Normand Picard), la SAQ, Provencher Roy et la Fondation Air Canada.

À propos de la Fondation de l'Hôpital de Lachine du CUSM

Créée en 1976, la Fondation de l'Hôpital de Lachine est un organisme de bienfaisance enregistré qui appuie l'Hôpital de Lachine du CUSM et son Pavillon Camille-Lefebvre. Depuis plus de 45 ans, la Fondation soutient des soins médicaux de haute qualité au coeur de notre communauté, notamment en recueillant des fonds pour l'achat d'équipement médical de pointe. Membre du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) depuis 2008, l'Hôpital de Lachine est unique : il offre à ses patients le confort d'un hôpital communautaire combiné à l'expertise d'un centre de santé universitaire de renommée mondiale.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permet de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, les maladies infectieuses; de mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; de souder les coeurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; de détecter précocement les cancers de l'ovaire et de l'endomètre; d'aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux respirer grâce à des soins respiratoires novateurs; et de créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons l'ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde. Ensemble, sous une même bannière, la Fondation du CUSM et la Fondation de l'Hôpital de Lachine osent aussi rêver à un nouvel Hôpital de Lachine agrandi.

