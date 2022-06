OpenLight dévoile son identité de marque et son portefeuille technologique pour inaugurer la première plateforme photonique ouverte sur silicium au monde avec des lasers intégrés





Une nouvelle ère d'intégration et d'évolutivité laser offre des performances, une efficacité énergétique et une fiabilité inégalées

MOUNTAIN VIEW, Californie, 6 juin 2022 /CNW/ - Répondant aux exigences croissantes du marché de la photonique sur silicium en matière de performance, d'efficacité énergétique et de fiabilité améliorées, OpenLight, une entreprise nouvellement lancée, a lancé aujourd'hui la première plateforme ouverte de photonique sur silicium au monde avec des lasers intégrés.

La plateforme OpenLight offre un nouveau niveau d'intégration et d'évolutivité laser pour accélérer le développement de circuits intégrés photoniques (CIP) à haute performance dans des applications telles que les datacoms, les télécoms, le LiDAR, les soins de santé, le HPC, l'IA et l'informatique optique. La technologie a réussi les tests de qualification et de fiabilité du processus de production de PH18DA de Tower. OpenLight s'attend à ce que le premier cycle ouvert de la navette Multi-Project Wafer (MPW) sur le processus PH18DA ainsi que les conceptions de référence 400G et 800G avec lasers intégrés soient disponibles à l'été 2022.

« Nous sommes convaincus que la technologie d'OpenLight transformera l'industrie de la photonique sur silicium », a déclaré Marco Racanelli, premier vice-président et directeur général de l'unité commerciale à Tower Semiconductor. « Fournir une plateforme photonique sur silicium ouverte avec des lasers intégrés qui ont été qualifiés sur le processus de Tower aidera les clients mutuels à innover et à alimenter la prochaine génération de conceptions photonique en silicium à l'échelle. Nous sommes ravis de nous associer à OpenLight dans le cadre de ce parcours.

Au fur et à mesure que l'industrie optique progresse, l'intégration des lasers et le coût élevé associé à l'ajout de lasers discrets, y compris leur fabrication, leur assemblage et leur alignement, constituent un défi majeur pour la photonique sur silicium. Ce problème devient de plus en plus important à mesure que le nombre de canaux laser et que la bande passante globale augmentent. En traitant les matériaux de phosphure d'indium (InP) directement sur la tranche de photonique sur silicium, la plateforme PH18DA réduit le coût et le temps d'ajout des lasers, ce qui permet une extensibilité en volume et une meilleure efficacité énergétique. En outre, les lasers intégrés de manière monolithique améliorent la fiabilité globale et simplifient l'assemblage.

« OpenLight ouvre la voie à la nouvelle génération de photonique à base de silicium en permettant l'intégration évolutive des lasers dans les optiques rechargeables et coemballées », a affirmé Aveek Sarkar, vice-président de l'ingénierie chez Synopsys. « La combinaison de la solution de conception électronique et photonique unifiée de Synopsys et de la plateforme novatrice de photonique sur silicium d'OpenLight accélérera considérablement le développement des circuits intégrés photoniques. »

OpenLight fonctionne sous le slogan « Open. Integrated. Scalable. » La plateforme ouverte comprend des lasers intégrés, des amplificateurs optiques, des modulateurs, des photodétecteurs et d'autres composants photoniques clés pour former une solution complète pour les circuits intégrés photoniques de faible puissance et de haute performance. En outre, OpenLight propose des conceptions PIC sélectionnées et des services de conception pour accélérer la mise sur le marché.

L'équipe de direction d'OpenLight possède des décennies d'expérience pratique en conception photonique. Elle est dirigée par Thomas Mader, chef d'exploitation, Daniel Sparacin, vice-président du développement commercial et de stratégie, et Volkan Kaman, vice-président de l'ingénierie.

« Le marché de la photonique à base de silicium, qui connaît une croissance rapide, est stimulé par la demande incessante de bande passante plus grande nécessaire pour analyser, stocker et déplacer des données complexes », a souligné Thomas Mader, chef d'exploitation chez OpenLight. « La plateforme photonique ouverte sur silicium d'OpenLight avec des lasers intégrés permet de passer d'un laser à des centaines, voire des milliers de lasers par CIP, tous intégrés de manière monolithique au niveau de la tranche. Grâce à notre plateforme, les entreprises peuvent pénétrer les marchés émergents plus rapidement, accélérer de nouvelles applications et changer complètement la façon dont leurs équipes construisent les systèmes photoniques de demain. »

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des décennies d'expérience en conception photonique. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés afin d'améliorer la performance, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunications, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et d'informatique optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight apporte des solutions optiques à des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant et permet des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. Basée à Santa Barbara, en Californie, avec des bureaux dans la Silicon Valley, l'entreprise compte environ 40 employés. Pour en savoir plus, consultez : www.openlightphotonics.com

