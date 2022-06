Le design d'exception arrive à la maison : les marques Whirlpool de retour au Fuorisalone





MILAN , 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Whirlpool renforce son engagement à apporter un design exceptionnel à la maison avec deux événements incontournables lors de l'édition 2022 du Fuorisalone, la célébration internationale du design qui a lieu à Milan, du 6 au 12 juin.







Whirlpool et INTERNI présentent la « Station Sidérale »

Whirlpool est ravi de s'associer à INTERNI en tant que coproducteur de l'exposition 2022, l'un des joyaux étincelants de ce festival de design d'une semaine. L'installation de cette année s'intitule « Sidereal Station » (station sidérale) et poursuit le projet lancé avec l'architecte Michele De Lucchi et AMDL CIRCLE en 2021. Il s'agit d'une sorte de « télescope » qui pointe vers le ciel et qui en même temps vise à trouver l'harmonie permettant de bien se sentir à un niveau personnel mais aussi avec les autres, en préservant l'environnement physique dans lequel nous vivons tous. Une incitation à réfléchir à un avenir de bien-être pour l'individu et la planète.

Malgré sa nature monumentale, l'oeuvre est un espace humain : à l'intérieur, les gens entrent dans un espace sombre qui s'anime grâce à des projections vivantes qui utilisent le son et l'image pour exprimer un sentiment de beauté et donner vie au concept de design de Whirlpool, en tant que chemin vers le bien-être.

Un voyage dans le design dans le Brera Design District de Milan

En 2022, Fuorisalone se concentrera sur le thème « Entre l'espace et le temps » et Whirlpool et Hotpoint exploreront la relation entre ces deux dimensions, à travers le concept global de « HOME REBORN » (renaissance de la maison).

Les visiteurs pourront rejoindre les univers des deux marques lors d'un événement unique.

D'un côté, l'expérience #FindWellbeing de Whirlpool envisage la maison comme le lieu idéal pour se régénérer et cultiver le bien-être. Grâce à une voix qui incarne la technologie intuitive 6ème sens de Whirlpool, les visiteurs sont guidés dans un voyage immersif à travers des installations interactives qui évoquent le stress de la vie moderne vers de nouvelles zones où ils peuvent embrasser le silence et trouver le bien-être.

D'autre part, Hotpoint met en scène un festin plein d'empathie pour l'imagination, qui permet aux gens de vivre l'expérience chaleureuse de #ShareHomeLove, qui est au coeur de l'histoire de la marque. Les visiteurs sont emmenés dans un émouvant voyage de moments familiers d'amour de la maison et montrent comment les solutions Hotpoint peuvent être des alliés dignes de confiance, toujours à leurs côtés.

Outre ces expériences marquantes, Whirlpool organise une table ronde exclusive avec les dirigeants de Whirlpool et de Hotpoint ainsi que le neuroscientifique Beau Lotto qui s'exprime sur le pouvoir des perceptions et le rôle des neurosciences dans l'élaboration des stratégies des marques.

