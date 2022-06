INVITATION MÉDIA - Dévoilement de programmation de la 30e édition du Marathon Beneva de Montréal





MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec, le Marathon Beneva de Montréal souligne sa 30e édition cette année. Les représentants des médias sont invités à rencontrer la nouvelle équipe à la barre de l'organisation, son nouveau commanditaire en titre et ses ambassadeurs, puis à découvrir ses nouveaux parcours tout comme les nouvelles occasions qui s'offrent aux coureurs souhaitant s'engager en marge de leur participation.

QUAND Mardi 7 juin, 13h30



OÙ Parc Jean-Drapeau, le Ste-Hélène Bistro-Terrasse, 45 Ch. Macdonald, Montréal, Stationnement P9.

EN PRÉSENCE, notamment, de :

M. Sébastien Arsenault , président-directeur général de l'événement, ainsi que les membres de son équipe : directeur des opérations, directeur médical, etc.

, président-directeur général de l'événement, ainsi que les membres de son équipe : directeur des opérations, directeur médical, etc. M. Serge Arsenault , fondateur de l'événement en 1979;

, fondateur de l'événement en 1979; Mme Caroline Bourgeois , vice-présidente du comité exécutif et élue responsable des grands parcs, du Mont-Royal , des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal à la Ville de Montréal;

, vice-présidente du comité exécutif et élue responsable des grands parcs, du , des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal à la Ville de Montréal; M. Martin Robert , vice-président exécutif et leader, talent, culture et communication chez Beneva;

, vice-président exécutif et leader, talent, culture et communication chez Beneva; Mme Véronique Doucet , directrice générale du Parc Jean-Drapeau ;

, directrice générale du ; M. Cédric Essiminy , porte-parole du Parc olympique;

, porte-parole du Parc olympique; et des ambassadeurs qui seront dévoilés lors de la conférence de presse.

À PROPOS DU MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL

Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec depuis 30 éditions, le Marathon Beneva de Montréal rassemble les adeptes de course à pied de tous les niveaux de performance, ainsi que le public, à la recherche d'une expérience urbaine mémorable en mettant en scène Montréal dans toute sa beauté et sa diversité. Depuis novembre 2020, le Marathon Beneva de Montréal est produit par un OBNL dédié, sous l'égide et l'expertise de Événements GPCQM (promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal depuis 2010). L'organisation compte sur l'appui indispensable des partenaires publics et privés Beneva, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Tourisme Montréal, Sports Experts, Mouvement J'aime les fruits et légumes, le Lait au chocolat, Liberté, SPARK sports nutrition, Boréale, ainsi que sur son équipe chevronnée et ses indispensables bénévoles.

À PROPOS DE BENEVA

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

