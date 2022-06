/R E P R I S E -- Invitation aux medias - Le gouvernement du Québec investit plusieurs millions de dollars pour la construction d'une nouvelle infrastructure sportive à l'Université Laval/

Premier marathon d'importance de calibre international à avoir vu le jour au pays et plus grand événement de course à pied au Québec, le Marathon Beneva de Montréal souligne sa 30e édition cette année. Les représentants des médias sont invités à...

TCL, une société technologique majeure dans le monde et leader de l'électronique grand public, a lancé « Break & Believe », une campagne visant à soutenir le basket-ball féminin. En tant que partenaire mondial du programme « Her World, Her Rules...