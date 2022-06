L'IFF lance la sélection du Prix annuel de la finance verte lors de la Journée mondiale de l'environnement





PÉKIN, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum financier international (IFF) commencera à accepter les candidatures pour le Prix mondial annuel de la finance verte de l'IFF, à partir du 5 juin, qui est également la Journée mondiale de l'environnement.

Faisant écho au thème de la Journée mondiale de l'environnement, « Une seule Terre », qui met l'accent sur la nécessité de changer, par le biais de changements politiques et de nos choix, pour vivre en harmonie avec la nature de manière durable, le Prix mondial de la finance verte de l'IFF s'adresse aux candidats proposant des solutions financières vertes qui favorisent la transformation des modes de croissance économique, contribuent à la prévention et au contrôle de la pollution et à la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité énergétique, à la conservation de l'énergie et à la réduction des émissions. Le prix de cette année est un appel mondial aux innovations et aux pratiques d'application en matière de politique, de système, d'industrie, de services, de technologie et de développement des talents.

La Terre est notre seule maison, et nous devons protéger ses ressources limitées. La consommation et la production non durables contribuent au changement climatique, à la dégradation de la nature et à la perte de biodiversité, ainsi qu'à la pollution et à la crise des déchets. Tous ces problèmes se croisent et se chevauchent, mettant gravement en péril l'avenir de la planète.

Les ressources naturelles sont la base de la plupart des biens, services et installations, et le fondement qui soutient notre économie. Cependant, le modèle linéaire « prendre-faire-jeter » est le moteur de l'économie mondiale tout en consommant de grandes quantités de ressources naturelles. La nature est en « mode urgence » et il nous reste peu de temps.

Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au cours de ce siècle, nous devons veiller à ce que les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde soient réduites de moitié d'ici 2030. Cependant, en raison de l'impact continu de la pandémie de COVID-19 au cours des trois dernières années et des récents troubles géopolitiques intenses dans le monde, les économies du monde entier glissent au bord de la crise économique et énergétique. Nous devons prendre des mesures urgentes pour faire face à la crise imminente. Cependant, tout cela nécessite un soutien financier solide.

Face au double défi du changement climatique et de la crise économique mondiale, la finance verte est devenue un outil solide que les pays du monde entier s'efforcent de promouvoir. De nombreuses pratiques et tentatives pionnières ont été réalisées en termes de politiques, de systèmes, d'industries et de développement des ressources humaines. Il est crucial de promouvoir ces bonnes pratiques réussies au niveau mondial et d'accélérer la popularisation de la finance verte afin de promouvoir la croissance verte et le développement durable.

Le Prix mondial de la finance verte a été lancé par l'IFF en 2020, et est jugé par un panel de 25 leaders financiers et élites des secteurs financier et environnemental, influents et faisant autorité au niveau mondial. En 2022, le prix comprendra 10 Prix de l'innovation pour les projets novateurs et 10 Prix annuels pour les institutions.

Les Prix annuels pour les institutions sont décernés aux institutions qui ont apporté une contribution exceptionnelle au développement durable mondial, régional ou national par le biais de pratiques de finance verte, notamment en atteignant le pic de carbone et la neutralité carbone, en luttant contre le changement climatique et en préservant la biodiversité. L'activité de finance verte des institutions doit être durable et rentable.

Les Prix de l'innovation pour les projets innovants sont accordés aux projets qui font preuve d'une innovation significative dans le domaine de la finance verte, en particulier ceux qui ont contribué de manière significative à atteindre le pic de carbone et la neutralité carbone, à faire face au changement climatique et à promouvoir la conservation de la biodiversité.

Toute institution qui mène des activités favorisant le développement de la finance verte et produisant des bénéfices réels peut postuler pour les Prix, y compris les organisations publiques, privées et à but non lucratif.

« La finance est un outil résilient et efficace pour favoriser le développement durable, et la finance verte est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. Les lauréats du 'Prix mondial de l'innovation financière verte de l'IFF' sont des pionniers, des initiateurs et des défenseurs des industries vertes et à faible émission de carbone. Ils guident le flux des investissements verts vers le secteur du développement durable », a déclaré Han Seung-soo, président du comité du jury, coprésident de l'IFF, 56e président de l'Assemblée générale des Nations unies et ancien premier ministre de la République de Corée.

« Le Prix mondial de l'innovation en matière de finance verte de l'IFF' continuera à faire avancer le développement de la finance verte et à soutenir un monde durable avec des bénéfices partagés pour l'humanité. »

L'IFF a fait l'objet d'éloges de la part des Nations Unies et de plusieurs organisations internationales et a été largement reconnu pour son rôle important dans la promotion de la pratique du développement vert et durable par les institutions financières. Dans les rapports annuels et les rapports RSE publiés par les institutions financières chinoises en 2022, la Bank of China, China Securities, Postal Savings Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Qingdao, Industrial Bank et Huaxia Bank, entre autres, ont annoncé le prix au public comme une réalisation importante dans l'accomplissement strict de leur responsabilité sociale et le développement vigoureux de la finance verte. En plus de promouvoir la pratique de la finance verte par les institutions financières, le Prix mondial de la finance verte de l'IFF joue également un rôle actif en aidant les gouvernements locaux à mettre en oeuvre les objectifs de double carbone.

Le Forum financier international (IFF) est une organisation internationale indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif, fondée à Pékin en octobre 2003, et établie par des dirigeants financiers des pays du G20, des marchés émergents et des organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et les Nations unies, la Banque mondiale et le FMI. L'IFF est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau et de longue date, ainsi qu'un réseau de recherche dans le domaine financier, et a été élevé au statut de F20 (Finance 20).

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 06:23 et diffusé par :