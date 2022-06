/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN ONTARIO/

Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement de sa campagne 2022 d'exploration du lithium dans l'Est du Canada. Des équipes de prospection ont été déployées dans la région de l'Abitibi (projet Pontiac)...

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Réseau des SADC et CAE (Sociétés d'aide au développement des collectivités et Centres d'aide aux entreprises) annoncent aujourd'hui le renforcement de leur collaboration dans le...