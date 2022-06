SMG European Recovery SPAC SE : Cette première SAVS axée sur l'attrayant espace européen des loisirs et de l'hébergement a conclu une introduction en bourse de 115 millions d'euros





SMG European Recovery SPAC SE, le premier véhicule européen axé sur les bases solides et les opportunités de reprise post-Covid du secteur européen des loisirs et de l'hébergement, conclut son introduction en bourse à la Bourse de Francfort

Les négociations sur la Bourse de Francfort ont commencé le 1er juin 2022

FRANCFORT, Allemagne, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- SMG European Recovery SPAC SE (« SMG SPAC » ou la « Société »), une société luxembourgeoise d'acquisition à vocation spécifique (SAVS), a conclu son introduction en bourse et son placement privé annoncés le 25 mai 2022. La Société a placé 11 500 000 parts (les « Parts »), constituant chacune une action (une « Action publique ») et la moitié d'un bon de souscription (un « Bon de souscription public »), au prix de 10,00 ? par Part, pour un total de 115 millions d'euros. Les Parts étaient uniquement offertes aux investisseurs institutionnels.

La Société a soumis une demande pour que ses Actions publiques (ISIN : LU2380749676) soient admises à la négociation sur le marché réglementé (regulierter Markt) de la Bourse de Francfort (General Standard), et pour que ses Bons de souscription publics (ISIN : LU2380751656) soient admis à la négociation sur le marché libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort (Börse Frankfurt Zertifikate AG).

Dirigée par des investisseurs en capitaux privés expérimentés, le Dr Stefan Petrikovics, PDG du conseil d'administration, et Anand Tejani, président du conseil de surveillance, SMG SPAC est soutenue par une équipe de sponsors possédant des décennies d'expérience en matière d'identification, de financement et de développement d'entreprises de premier plan dans les secteurs public et privé.

M. Petrikovics s'appuie sur une riche expérience acquise en travaillant comme investisseur principal chez Morgan Stanley et chez TPG Real Estate, où il a récemment été responsable de l'approvisionnement et de l'exécution à l'échelle de l'Europe. Il a également siégé au conseil d'administration de diverses entreprises. En 2019, M. Petrikovics a fondé SMG Holding, une société d'investissement privée axée sur la technologie qui a des bureaux à Amsterdam, Berlin et Luxembourg. M. Tejani a récemment été un associé de TPG et aidé l'entreprise à établir ses activités immobilières. Il a également siégé au comité exécutif européen de TPG.

L'équipe de direction de SMG SPAC, qui possède une expérience considérable des secteurs de l'immobilier et de l'hôtellerie, est notamment constituée de George Aase, directeur des finances, Liam Doyle, directeur de l'exploitation, et René Geppert, membre du conseil d'administration. M. Aase a précédemment été directeur financier de P3 Logistics Parks, un propriétaire de propriétés logistiques paneuropéen. Il est actuellement président du conseil d'administration du groupe immobilier paneuropéen coté en bourse Nepi Rockcastle. M. Doyle a auparavant été chef de l'exploitation de Selina, une marque mondiale de loisirs et d'hôtellerie en forte croissance, et d'a&o, un groupe d'hébergement paneuropéen. Paul Johnson sera associé d'exploitation et membre du conseil de surveillance. M. Johnson a fondé en 2001 son propre groupe hôtelier, Kew Green Hotels, qu'il a dirigé en tant que PDG jusqu'à la vente réussie de l'entreprise en 2015. De 2016 à 2019, il a également siégé au conseil d'administration de NH Hotels, une entreprise inscrite à la Bourse de Madrid.

En mettant l'accent sur les loisirs et l'hébergement, deux sous-secteurs du secteur de l'immobilier hôtelier, SMG SPAC cible un des segments les plus importants et les plus attrayants de l'économie européenne, lequel devrait continuer à afficher une croissance soutenue à long terme. SMG SPAC cherche à établir un partenariat avec une entreprise de grande qualité qui tirera profit des bases solides de l'industrie et qui pourra saisir les occasions de l'ère post-Covid. Selon l'équipe de sponsors, un regroupement d'entreprises devrait permettre aux cibles potentielles de profiter de l'expertise de l'équipe en matière d'opérations, de construction de plates-formes européennes et de marchés de capitaux, tout en s'appuyant sur les fonds apportés par le partenariat afin d'accélérer leur croissance.

Barclays agit en tant qu'unique coordinateur mondial et ABN AMRO (en coopération avec Oddo BHF SCA) en tant que teneur de livres conjoint.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.smg-spac.com .

