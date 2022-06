ePac Flexible Packaging s'établit à Montréal, Canada





AUSTIN, Texas, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ePac Flexible Packaging, chef de file de l'industrie des emballages souples à circuit rapide, à court et moyen tirage, annonce l'ajout d'un troisième site de vente et de fabrication au Canada. À l'instar des exploitations de Vancouver et de Toronto, ePac Montréal proposera ses services aux entreprises de biens de consommation emballés de toutes tailles partout au Québec, et les trois établissements canadiens serviront tout le Canada.



George Boustani, directeur général des opérations canadiennes d'ePac, a déclaré : « Depuis l'ouverture d'ePac Vancouver en 2019 et d'ePac Toronto en 2021, la demande pour nos services ne cesse d'augmenter. Pour suivre le rythme, nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle installation de vente et de production, ePac Montréal. En fait, nous acceptons déjà les commandes au Québec et nous les traitons à partir de nos autres établissements canadiens jusqu'à l'ouverture officielle du site de Montréal. »

ePac est la première et la plus grande entreprise d'emballage flexible au monde, dotée d'une technologie d'impression numérique révolutionnaire. Avec une gamme complète de services d'impression, de plastification et de fabrication de sachets, ePac, une entreprise multiservice axée sur le mieux-être des communautés qu'elle sert, aide les petites et moyennes entreprises à se développer et à concurrencer les grandes marques.

« Nous sommes heureux de soutenir l'implantation de leaders mondiaux, comme ePac, dans notre grande région métropolitaine, afin de leur permettre de poursuivre leur croissance et de développer de nouvelles expertises au sein de nos écosystèmes et complète les chaînes de valeurs. Nos équipes basées à Chicago, au Québec et un peu partout à travers le monde continueront d'oeuvrer à mettre en valeur les avantages d'investir en sol québécois pour contribuer au développement d'une économie forte, compétitive et durable » , a souligné Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« Le Québec compte une multitude de petites et moyennes entreprises, et le Grand Montréal est un endroit stratégique pour des fournisseurs comme ePac. Nous sommes fiers d'accompagner un tel projet qui répond aux besoins des entreprises locales en solidifiant la chaîne d'approvisionnement avec ses services d'emballage tout en se souciant de l'impact environnemental de son produit », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

À propos d'ePac Flexible Packaging

Fondée en 2016 avec pour mission d'aider les petites et moyennes entreprises à se développer et à concurrencer les grandes marques, ePac compte 23 sites aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. ePac est entièrement numérique et utilise les plus récentes technologies d'impression numérique et de flux de travail, qui permettent d'accélérer la mise sur le marché et de réduire les commandes minimales. ePac offre une gamme complète de pellicules durables et sa plate-forme technologique d'impression est carboneutre et respectueuse par nature de l'environnement. Elle donne, en outre, aux entreprises la possibilité de commander selon la demande, ce qui les aide à réduire les stocks et à prévenir l'obsolescence.

Pour plus de renseignements, visitez le site https://epac?exibles.ca/montreal-canada

Contact média

Carl Joachim

Directeur du marketing

[email protected]

+1 561 573-7992

George Boustani

Directeur du ePac Canada

[email protected]

1-778-389-0899

Communiqué envoyé le 6 juin 2022 à 02:00 et diffusé par :