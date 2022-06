VOOPOO et un célèbre artiste de street-art créent le plus grand graffiti de vapotage au monde





Après la sortie de la chanson «Spark Your Life», VOOPOO, une grande marque de cigarettes électroniques, repousse de nouveau les limites de l'imagination en invitant Woskerski, l'artiste de rue et graffeur mondialement célèbre, à créer un régal pour les yeux dans une rue de Londres grâce à l'un de ses graffitis percutants.

Des milliers de personnes ont assisté à la création du symbole géant de l'infini

En tant que marque de cigarettes électroniques de renommée mondiale, VOOPOO cherche en permanence à innover sans limite, en ligne avec le logo de sa marque, le symbole ?. C'est ainsi que VOOPOO lance continuellement de nouvelles collaborations croisées et oriente les tendances du secteur. Cette fois, grâce à une coopération avec le célèbre graffeur Woskerski, la marque VOOPOO est représentée sous une forme tout à fait originale, dans un style très moderniste qui réalise l'équilibre parfait entre l'art et l'image de marque, tout en apportant aux consommateurs une expérience innovante et diversifiée.

En partant du symbole de la marque VOOPOO ?, l'artiste Woskerski a mis toute sa formidable créativité dans la création d'un énorme graffiti qui met en lumière le nouveau produit Argus GT 2de VOOPOO et combine parfaitement les vapeurs et le symbole de la marque. L'oeuvre, superbement intégrée au tunnel de Leake Street à Londres, fait ressortir une énergie et un charme très caractéristiques. Des milliers de personnes ont été témoins du processus de création et de nombreuses célébrités de l'internet en ont assuré la diffusion en direct pour interagir avec les fans de VOOPOO.

Influenceurs et utilisateurs font tant et si bien que le symbole ? devient viral

«Spark Your Life», et plus encore: outre ses produits populaires et renommés partout dans le monde, le symbole emblématique de la marque VOOPOO est également profondément ancré dans le coeur des utilisateurs. En plus du graffiti géant du symbole de l'infini à Londres, un autre artiste a lancé récemment la création, dans le parc Kalijodo à Jakarta en Indonésie, de graffitis géants du symbole de l'infini de VOOPOO qui ont attiré de nombreux fans indonésiens. Plus surprenant encore, sur la plateforme de médias sociaux TikTok et sur l'application VOOPOO Fans club en Indonésie, des milliers de célébrités et d'utilisateurs de l'internet créent leur propre version du symbole de l'infini et manifestent leur amour pour la marque en représentant et en dessinant des produits VOOPOO.

Cette année, depuis la sortie de la chanson «Spark Your Life» jusqu'aux graffitis du symbole de l'infini au Royaume-Uni et en Indonésie en passant par le lancement du TikTok Challenge, VOOPOO ne cesse de repousser les limites pour devenir le principal initiateur des tendances dans le secteur de la cigarette électronique. Ne manquez pas les grandes initiatives de suivi de la marque VOOPOO !

