Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 5 juin 2022

Dimanche 05/06/2022 POKER LOTTO Main gagnante: 9-C, 3-C, 6-D, K-H, 4-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO10, 12, 17, 22, 27 & 31 No comp. 39. PICK-2: 7 3 PICK-3: 5 5 8 PICK-4:...

BRP Inc. a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires uniquement de manière virtuelle. L'assemblée a été diffusée par webdiffusion en direct. La webdiffusion sera accessible sous peu sur le site web de BRP au www.brp.com. Au...