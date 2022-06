Générosité record pour le 35e Téléthon Opération Enfant Soleil : 20?682 867 fois merci?!





QUÉBEC, le 5 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour une 35e année, les Québécoises et les Québécois ont démontré la force de la solidarité lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé à TVA en direct du Théâtre Capitole. Les enfants malades et leur famille ont reçu une puissante vague d'espoir et de réconfort des quatre coins de la province tout au long de la journée, qui a culminé à une somme record de 20?682 867 $.

«?Encore une fois, grâce à l'immense générosité des Québécoises et des Québécois, et à la mobilisation de la grande chaîne de solidarité d'Opération Enfant Soleil, nous lançons un signal fort à tous les enfants qui traversent la maladie et à leur famille : nous sommes là. Tout le Québec est à leur côté. Grâce à tous nos efforts, nous allons pouvoir continuer de veiller à leur offrir les meilleurs soins possible, à créer dans nos hôpitaux des espaces de vie adaptés à leurs besoins et à équiper les centres hospitaliers en région afin que les enfants puissent être soignés près de la maison. En facilitant leur parcours médical, on leur permet de concentrer toute leur énergie sur une chose : leur guérison?», souligne Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil.

Parce que les petits miracles n'arrivent pas seuls, soulignons l'apport inestimable de nos 17 Enfants Soleil, qui ont communiqué leur histoire inspirante aux Québécoises et aux Québécois, de nos 14?000 Parents Soleil, qui sont présents chaque mois, de nos 638 précieux partenaires, qui se mobilisent à la grandeur du Québec, des 120 membres de l'équipe de production, des 53 artistes et musiciens, de nos bénévoles, de l'équipe d'Opération Enfant Soleil et, surtout, des milliers de donateurs, partout en province, qui ont encore une fois répondu à l'appel. Le succès de ce 35e Téléthon n'aurait pas été le même sans l'animation extraordinaire d'Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas, Anick Dumontet, Louis-Georges Girard, Josée Lavigueur, Taïna Lavoie et Madame Labriski. Merci également à tous nos porte-paroles et collaborateurs, qui ont aussi contribué à cette 35e édition au cours des dernières semaines, dont Camille Dg, Eve-Marie Lortie, Arthur L'aventurier, Annie-Soleil Proteau et Félix-Antoine Tremblay.

«?La générosité de tous les donateurs d'Opération Enfant Soleil fait une réelle différence dans la vie de nombreuses familles. Les dons vont vraiment dans les hôpitaux, pour financer l'achat d'équipements. Puis, ça construit des vies, Olivia en est la preuve. Du fond du coeur, merci?!?» Jérémi Chartier, papa d'Olivia, 3 ans.

Afin de respecter les mesures de sécurité et de prévention mises en place, nous avons renouvelé, cette année, une formule hybride sans public, avec une portion en direct du Capitole de Québec, puis des segments préenregistrés. Grâce à la précieuse contribution de TELUS et de Thrio, nos 340 bénévoles, tout en restant dans le confort de leur foyer, ont été actifs à notre centre d'appel virtuel et ont pu recueillir les dons de milliers de généreux donateurs.

Le coup d'envoi du concours C'est trop grand, présenté par Familiprix, a également été donné lors du 35e Téléthon Opération Enfant Soleil. Ce concept simple sensibilise la communauté à l'importance de disposer des équipements adaptés aux besoins des enfants et contribue à faire rayonner la cause des enfants malades. En plus du premier prix, Familiprix remet 5 $ à la cause pour chaque vote et partage (jusqu'à concurrence de 5?000 $), et d'autres prix sont offerts par TELUS et Randolph. Pour connaître tous les détails et pour participer au concours, visitez le www.CestTropGrand.ca.

Merci à nos partenaires majeurs : Walmart, Costco, RE/MAX, Lowe's Canada, Familiprix, Desjardins, Toujours Mikes, Aluminerie Alouette, Tuango, Flordeco, Groupe Banque TD, Couche-Tard, Opto-Réseau, TELUS, Chaussures POP, Club Piscine Super Fitness, Brick, TVA, Le Journal de Québec, Le Journal de Montréal et Rythme FM.

À propos d'Opération Enfant Soleil

Grand rassembleur des Québécois et des Québécoises autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province, peu importe leur maladie, depuis 35 ans. De la sensibilisation à la prévention, en passant par les investigations, le diagnostic, les équipements utilisés lors des traitements ou les soins ambulatoires à la maison, Opération Enfant Soleil accompagne les enfants et leur famille à toutes les étapes de la maladie. Grâce aux sommes recueillies, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, où les petits peuvent être soignés près de leur famille, ainsi que dans les grands centres pédiatriques, qui peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux. Des sommes sont également versées chaque année à des organismes pour la réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l'activité physique et des saines habitudes de vie. À ce jour, c'est près de 288 millions de dollars qui ont été remis partout au Québec grâce à la générosité des donateurs, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

