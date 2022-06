Bilan du Festival Go vélo Montréal 2022 : un nombre record de participants au Tour la Nuit!





MONTRÉAL, 05 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui à 16 h 21, les derniers cyclistes du Tour de l'Île de Montréal ont complété leur boucle de 36 kilomètres. L'événement clôturait le Festival Go vélo Montréal, qui était de retour à son horaire printanier habituel cette année et ce, au plus grand bonheur des cyclistes qui attendait ce GO depuis longtemps. Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous!

FAITS SAILLANTS

Un Tour de l'Île de Montréal sous le soleil!

Cette 37e édition du Tour de l'Île de Montréal fut l'occasion de célébrer le retour de la belle saison à deux roues. Par une journée absolument parfaite, 19 000 cyclistes ont pris part à ce grand classique à vélo ? sans site de départ et d'arrivée unique, mais avec 3 points d'accès répartis sur le parcours ? et ont célébré le plaisir d'enfin se retrouver et de goûter le plaisir d'aller à vélo au coeur de la ville.



Tour la Nuit : une édition record!

Le vendredi 3 juin, ce sont plus de 18 000 cyclistes qui se sont présentés au parc La Fontaine et Maisonneuve pour prendre le départ de la 23e édition du Tour la Nuit, une soirée unique et magique! Lumières, habits colorés et cyclistes de tous âges étaient au rendez-vous, sous les étoiles, prêts à illuminer joyeusement la nuit de Montréal sur un parcours de 22 km de rues sans autos. Les participants ont même eu droit à un passage animé dans le Stade Olympique!

Défi métropolitain : le coup d'envoi de la saison!

Le 29 mai dernier, 2700 cyclistes ont pris part au Défi métropolitain en partance de Pointe-Calumet, un magnifique dimanche estival pour donner le coup d'envoi des événements du Festival Go vélo Montréal.

Montréal, ville vélo!

Le Festival Go vélo Montréal célèbre la vie urbaine et le vélo comme mode de vie pendant toute une semaine. Chaque année, il lance des idées et amorce des réflexions passionnantes sur la ville et la place que le vélo y occupe.



»» Conférence Pourquoi pas le vélo?

Le jeudi 2 juin, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec accueillait Stein van Oosteren, auteur de l'essai Pourquoi pas le vélo? et porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France, à titre de conférencier invité. Durant son séjour, il a pu rencontrer des dizaines de médias, élu.e.s, associations de mobilité active et citoyen.ne.s et les a sensibilisé l'importance du vélo dans nos villes. Il a expliqué en quoi le vélo est la clé du changement nécessaire dans nos milieux urbains, trop longtemps pensés pour et autour de la voiture. Il a également démontré que le vélo est bon pour la santé, le moral, l'autonomie des enfants, la vie de quartier, la planète, etc.



»» La célébration du vélo-boulot à Montréal... et à Longueuil!

La Journée vélo-boulot, faisant la promotion d'une mobilité active et durable, s'est animée au parc La Fontaine et à la Place Longueuil ? une première cette année - le mardi 31 mai dernier. Vélo Québec et ses partenaires y étaient pour répondre aux questions concernant la sécurité, les itinéraires à emprunter, la complémentarité du transport collectif, etc.



C'est un rendez-vous en 2023

La prochaine édition du Festival Go vélo Montréal aura lieu du 28 mai au 4 juin 2023



MERCI!

Merci à tous nos partenaires, aux milliers de cyclistes et de bénévoles, à notre extraordinaire porte-parole, Émile Bilodeau, et aux citoyens qui ont rendu cette grande fête collective si unique!

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

