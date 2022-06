/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN ONTARIO/

Sans entente avec Québec qui leur permettrait de maintenir leur parité salariale avec la Couronne, les syndicats des avocates et avocats affiliés à la CSN seront en grève lundi et mardi prochains. Les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides,...

Des travaux sont en cours pour réparer et rénover 420 logements locatifs pour personnes âgées à Edmonton. Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, au nom de...