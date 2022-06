Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement





OTTAWA, ON, le 5 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement :

« Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'environnement, nous nous unissons à la communauté internationale dans notre volonté de protéger notre planète et de veiller à ce que nos enfants et petits-enfants puissent vivre et grandir dans un milieu sain et sécuritaire. Le thème de cette année - Une Seule Terre - souligne l'importance de travailler ensemble en vue d'atteindre cet objectif.

« Les changements climatiques sont bien réels, et on en constate déjà les conséquences chez nous. À travers le pays, des Canadiens ont traversé des vagues de chaleur extrême. D'autres ont vu des feux de forêt ou des inondations détruire leur maison, ou des sécheresses dévaster leurs récoltes. Qui plus est, la fréquence de ces phénomènes météorologiques extrêmes est à la hausse.

« Depuis 2015, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent, de concert avec les Canadiens, afin de réduire la pollution tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois. Nous avons mis un prix sur la pollution, ce qui rend la vie plus abordable pour les familles qui résident dans les territoires où s'applique le régime de tarification fédéral. Nous avons fait des investissements sans précédent dans la conservation de la nature, et nous travaillons avec les peuples autochtones et d'autres partenaires pour protéger nos terres et nos eaux d'un océan à l'autre. Nous agissons en étroite collaboration avec l'industrie afin de créer de bons emplois dans la fabrication de véhicules électriques. Nous interdisons les plastiques à usage unique, qui sont néfastes pour l'environnement, et appuyons les petites entreprises souhaitant innover et trouver des solutions pour remplacer ces types de plastique. Avec l'apport de Canadiens de toutes les communautés du pays, des provinces et territoires, de nos partenaires autochtones et du secteur privé, nous élaborons actuellement la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada pour aider nos communautés à se préparer aux conséquences des changements climatiques.

« Le Plan de réduction des émissions pour 2030: Un air pur, et une économie forte décrit le rôle important que chaque région du pays et secteur de l'économie sont appelés à jouer pour créer un avenir propre. Cette feuille de route ambitieuse et réalisable prévoit 9,1 milliards de dollars de nouveaux investissements pour aider le Canada à atteindre son objectif de réduction des émissions pour 2030 tout en faisant croître notre économie.

« Nous savons que la crise climatique ne connaît pas de frontières. Par conséquent, conformément à son action à l'échelle nationale, le Canada prône ardemment l'adoption de mesures environnementales ambitieuses à l'échelle internationale. Nous collaborons étroitement avec des partenaires à l'étranger pour assurer la conservation de nos océans et avons doublé notre engagement en matière de financement climatique pour éviter que les pays les plus vulnérables du monde soient laissés pour compte. De plus, l'année dernière, nous avons appelé tous les pays à mettre en place un régime de tarification de la pollution pour stimuler l'innovation et créer des emplois.

« En cette Journée mondiale de l'environnement, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner ce que nous pouvons faire pour laisser une planète propre et en santé à nos enfants et petits-enfants. Nous avons une seule Terre. Unissons-nous pour la protéger. »

