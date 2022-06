La levure d'ange augmente l'approvisionnement en énergie dans le cadre d'une campagne écologique visant à réduire les émissions de carbone





YICHANG, Chine, le 5 juin 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (en.angelyeast.com) (SH600298), fabricant mondial de levure et d'extrait de levure, est heureux d'annoncer que la Société a obtenu le certificat d'électricité verte délivré et certifié par le China Hubei Power Exchange Center et la China Hubei Carbon Emissions Exchange lors d'une cérémonie de signature tenue dans la province de Hubei, en Chine. Angel Yeast est parmi les 71 premières entreprises à recevoir le certificat dans la province, dans le cadre du programme national de la Chine conçu pour conduire la transition verte et accélérer vers une économie circulaire.

Lors de l'événement, la Société a également signé un accord d'achat de 9 012 MWh d'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne, qui représente 20 pour cent de l'électricité utilisée par l'usine d'Angel Yeast à Yichang et lui permet de compenser 6 447 tonnes de dioxyde de carbone.

« Nous sommes honorés de faire partie du premier groupe d'entreprises à recevoir le certificat d'électricité verte, ce qui témoigne non seulement de nos efforts de longue date pour mettre en oeuvre des pratiques écologiques, mais aussi des progrès importants vers notre objectif de carboneutralité. Alors qu'Angel continue de faire progresser son engagement vert en s'approvisionnant davantage en électricité à partir de ressources renouvelables, en augmentant les investissements dans les projets d'énergie solaire et de biomasse, et en nous aidant grandement à établir le plan directeur pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable. . .Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.

« Notre engagement à réduire l'empreinte carbone dans l'ensemble des activités d'Angel Yeast et à limiter l'impact de l'entreprise sur l'environnement nous a également incités à explorer d'autres options pour réduire les émissions de CO2, y compris le déploiement d'une gamme de solutions d'énergie propre pour moderniser les installations de l'usine, et l'ajustement de notre structure énergétique. En plus d'accroître l'approvisionnement en énergie renouvelable grâce à des ententes d'achat d'énergie verte, Angel Yeast est passé ces dernières années de sa dépendance à l'égard des sources d'énergie fossiles à un mode de production plus propre et plus durable en achetant plus de biomasse. . .la production de vapeur, l'installation de panneaux solaires sur les toits et le recyclage du méthane provenant des eaux usées », a ajouté M. Xiao.

Un plan directeur pour la production de protéines microbiennes renouvelables

Angel a été le pionnier de la technologie pour combiner l'énergie propre avec la production de protéines microbiennes. La Société est d'avis que les protéines microbiennes produites à partir de sources renouvelables, qui sont les solutions moins exigeantes sur le plan terrestre, mais plus respectueuses de l'environnement et moins énergivores pour aider le monde à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, remplaceront les protéines végétales et animales.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients boulangers, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 12 bases de production avancées internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et services à plus de 160 pays et régions du monde entier.

