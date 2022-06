La Fab sur Mill se refait une beauté grâce au soutien du gouvernement du Canada





DEC accorde 223 284 $ au Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea, coopérative de solidarité (La Fab sur Mill) dans le cadre d'un projet de rénovation de ses installations.

CHELSEA, QC, le 4 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs comme les centres communautaires sont au coeur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Partout au pays, ces espaces ont connu une fluctuation importante de leur achalandage occasionnée par les répercussions de la COVID?19.

Aujourd'hui, Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 223 284 $ au Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea, coopérative de solidarité (La Fab sur Mill) dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour la rénovation de ses installations. Dans l'objectif de revitaliser la rue principale de la municipalité, la Corporation entend améliorer son centre communautaire culturel en procédant à des travaux de rénovation du bâtiment et d'aménagement des studios artistiques, en plus de restaurer son espace le Sanctuaire.

Depuis 2010, La Fab sur Mill, met à la disposition des citoyens et rend accessible au public deux centres culturels communautaires logés dans d'anciennes églises. Abritant une galerie d'art, une boutique et des studios d'artistes ouverts aux visiteurs, ces espaces mettent en valeur les créations des artistes de la région. De plus, divers espaces au coeur de bâtiments patrimoniaux peuvent être loués pour la tenue de rencontres et d'activités culturelles.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, nous contribuons au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Notre appui au projet du Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea (La Fab sur Mill) témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir le développement économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Les travaux qui sont prévus sur les deux bâtiments de la Corporation offriront des espaces intéressants pour dynamiser la communauté. C'est maintenant aux citoyens et aux visiteurs de se les approprier de nouveau et, ainsi, d'améliorer leur qualité de vie. Bravo pour ce projet emballant pour le développement de Chelsea! »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« L'apport du Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea (La Fab sur Mill) à la communauté est incontestable! Cette coopérative de solidarité à but non lucratif met en valeur les artistes de toute la région et sensibilise le public avec originalité et brio. Je suis fière que notre gouvernement appuie l'amélioration de ses espaces prisés, qui servent d'écrin à la richesse artistique outaouaise. Nos organismes qui cherchent à se développer peuvent compter sur nous! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Cet investissement de Développement économique Canada pour les régions du Québec constitue un élément primordial de la transformation de l'ancienne Église Unie de la Grâce en un centre d'arts visuels et d'interprétation pour la région. Grâce à ce financement, nous pouvons non seulement transformer l'édifice, mais aussi poursuivre sa mission patrimoniale en tant que lieu de rencontre communautaire accessible à tous.

Glen Foster, président, Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea, coopérative de solidarité (La Fab sur Mill)

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique;



aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 4 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :