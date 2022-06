Maisons de la culture - Montréal invite la population à découvrir l'exposition Nos Maisons





MONTRÉAL, le 4 juin 2022 /CNW Telbec/ - Du 4 au 19 juin, la Ville de Montréal invite la population à découvrir l'exposition collective Nos maisons à la Maison de la culture Janine-Sutto, qui présente 11 projets de médiation culturelle déployés sur tout le territoire de la métropole durant la pandémie. Photographies, vidéos et installations lèveront le voile sur une facette méconnue des Maisons de la culture et permettront de découvrir les fruits des rencontres privilégiées entre les artistes et la population.

Cette exposition est issue de l'événement Nos Maisons, une initiative des Maisons de la culture réalisée en partenariat avec des organismes communautaires qui aura permis de générer des rencontres humaines entre des artistes et des personnes isolées, vivant en situation de vulnérabilité. Véritable catalyseur de mixité et d'inclusion, cette initiative unique, soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, aura eu un impact majeur dans la vie des participant-es en renforçant un tissu social effrité par la pandémie de la COVID-19.

« La grande implication citoyenne qui a marqué l'événement Nos Maisons témoigne de l'importance de l'activité culturelle et artistique dans nos Maisons de la culture pour contrer l'isolement vécu par de nombreuses personnes ces dernières années. En soutenant ce type de projet, nous renforçons un moteur de développement social déjà bien implanté au sein de nos Maisons de la culture », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À travers le projet Nos Maisons, c'est tout l'impact positif de l'art comme briseur d'isolement qui est mis de l'avant. Nous invitons la population montréalaise à venir voir cette exposition et à rester à l'affût de ce que les Maisons de la culture ont à offrir. Depuis 40 ans, celles-ci sont au coeur de l'effervescence et de l'attachement que nous portons à nos quartiers », a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Exposition Nos Maisons



Présentée à la Maison de la culture Janine-Sutto du 4 au 19 juin, l'exposition collective commissariée par Mariza Rosales Argonza permettra la découverte de 11 projets et témoignera de l'impact de cette initiative unique dans la vie des participant-es, qu'ils soient citoyens, artistes ou médiateurs.

Exposition

Du 4 au 19 juin

Exposition collective Nos maisons

Maison de la culture Janine-Sutto

Journée spéciale - 9 juin

Vernissage de l'exposition et ateliers participatifs

Maison de la culture Janine-Sutto

D'autres activités reliées à Nos Maisons

Quelques arrondissements présenteront également au grand public le fruit du travail collectif.

Représentation publique

Le samedi 4 juin de 14h à 17h

Habiter le mouvement La Caravane de Phoebus

Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

Exposition

Du 4 au 19 juin

Corps Maison Ariana Pirela Sanchez et Camille Trudel Vigeant

Maison de la culture Maisonneuve

Découvrez la programmation complète sur le site web du projet .

Toutes ces activités sont gratuites.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :